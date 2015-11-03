Notizie Riccardo Trevisani Fiorentina

Sabatini attacca Trevisani: “Pioli ha un gioco? Lo dicevi anche d’estate su una macchinina al Viola Park”
13 aprile 2026 19:29
Trevisani: "Pioli pur conoscendo bene la piazza ha fallito, ma un buon allenatore può ancora salvarla"
05 novembre 2025 11:06
Trevisani duro: “I tifosi della Fiorentina gli unici a capire di calcio. Italiano sfondato, Palladino massacrato, ora Pioli"
23 settembre 2025 10:10
Un incontro carico di ricordi: Joaquin e Borja Valero si ritrovano a Firenze prima della partita
08 maggio 2025 14:30
Trevisani su Fagioli: "Ha già pagato per i suoi errori, questo caso è diventato una caccia alle streghe"
15 aprile 2025 23:23
Trevisani su Kean: "Sembra RoboCop, i difensori rimbalzano. Gol contro la Dea ha qualcosa di Batistuta"
01 aprile 2025 12:15
Trevisani: "Il 3-1 di Kean ricorda Batistuta, al 93esimo quelli normali sono morti lui fa quel goal"
12 novembre 2024 12:37
Trevisani esalta Gudmundsson: "Giocatore eccezionale, entra e risolve i problemi della Fiorentina"
24 settembre 2024 10:43
Trevisani: "La Fiorentina non segna manco con le mani, è Martinez Quarta il miglior marcatore"
26 aprile 2024 12:50
Trevisani distrugge Mourinho: "Vive nel metaverso, era lui il problema della Roma che con De Rossi vola"
26 marzo 2024 12:54
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