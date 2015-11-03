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Notizie Riccardo Trevisani Fiorentina

Sabatini attacca Trevisani: “Pioli ha un gioco? Lo dicevi anche d’estate su una macchinina al Viola Park”

13 aprile 2026 19:29

Trevisani: "Pioli pur conoscendo bene la piazza ha fallito, ma un buon allenatore può ancora salvarla"

05 novembre 2025 11:06

Trevisani duro: “I tifosi della Fiorentina gli unici a capire di calcio. Italiano sfondato, Palladino massacrato, ora Pioli"

23 settembre 2025 10:10

Un incontro carico di ricordi: Joaquin e Borja Valero si ritrovano a Firenze prima della partita

08 maggio 2025 14:30

Trevisani su Fagioli: "Ha già pagato per i suoi errori, questo caso è diventato una caccia alle streghe"

15 aprile 2025 23:23

Trevisani su Kean: "Sembra RoboCop, i difensori rimbalzano. Gol contro la Dea ha qualcosa di Batistuta"

01 aprile 2025 12:15

Trevisani: "Il 3-1 di Kean ricorda Batistuta, al 93esimo quelli normali sono morti lui fa quel goal"

12 novembre 2024 12:37

Trevisani esalta Gudmundsson: "Giocatore eccezionale, entra e risolve i problemi della Fiorentina"

24 settembre 2024 10:43

Trevisani: "La Fiorentina non segna manco con le mani, è Martinez Quarta il miglior marcatore"

26 aprile 2024 12:50

Trevisani distrugge Mourinho: "Vive nel metaverso, era lui il problema della Roma che con De Rossi vola"

26 marzo 2024 12:54

Trevisani: "Italiano è un allenatore stratosferico, ci attacchiamo al fumo della pipa per trovargli i difetti"

12 marzo 2024 12:36

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