Trevisani duro: “I tifosi della Fiorentina gli unici a capire di calcio. Italiano sfondato, Palladino massacrato, ora Pioli"

La Fiorentina vive l’idea di essere la squadra più interessante del mondo ed interessa solo a Firenze

Riccardo Trevisani a ‘Fontana di Trevi’ ha distrutto così i tifosi della Fiorentina: “I tifosi viola tifano Fiorentina, ma sperano vada male per poter dire le loro cose. Italiano l’hanno sfondato, massacrato, ancora oggi le pagine di Firenze lo fanno. Palladino l’hanno massacrato. Quindi Italiano un incapace, Palladino un incapace e Pioli un incapace, gli unici che ne capiscono di calcio sono i tifosi della Fiorentina, bisogna prenderne atto. Bisogna inventare una community, dove si vince un concorso e in dieci fanno uno staff per far vincere le partite alla Fiorentina. Saranno sicuramente più bravi di Italiano, di Palladino e di Pioli. Io non ci riesco a ragionare con i tifosi della Fiorentina, mi dovete scusare, mi dispiace.

Io capisco la cosa della lingua italiana, il primo calcio era il calcio fiorentino, c’è una cosa di… Dante, un sentirsi fortissimi ragazzi. Io ho i dati d’ascolto, perché ho lavorato in televisione da quando ho 24 anni, oggi ne ho 46. Le squadre che sono più seguite in Italia sono la Juventus con distacco, poi l’Inter e il Milan, poi il Napoli e la Roma, poi Catania, Cagliari, Palermo, poi c’è la Lazio. Sai chi non ho ancora nominato dopo dieci? La Fiorentina. Essa vive l’idea di essere la squadra più interessante del mondo ed interessa solo a Firenze. Questo micromondo tipo grane raccordo anulare di Roma, gli fa pensare di essere fortissimi, bravissimi, bellissimi, ma non è vero. Non è vero è una squadra che fa da anni molto di più degli incassi che ha”.