Trevisani su Fagioli: “Ha già pagato per i suoi errori, questo caso è diventato una caccia alle streghe”

Nel corso di un intervento durante una puntata di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, noto giornalista sportivo e opinionista, ha espresso il proprio punto di vista sul caso Nicolò Fagioli e, più in generale, sul tema delle scommesse nel mondo del calcio.

Trevisani ha messo in evidenza come il giovane centrocampista della Fiorentina non sia stato esente da colpe, ma ha anche invitato a guardare oltre l’errore individuale, cogliendo l’occasione per riflettere sulle difficoltà che i calciatori possono incontrare fuori dal campo:

“È chiaro che i calciatori non siano angeli, e Fagioli non lo è stato – ha detto Trevisani –. Dalla prima esperienza dobbiamo trarre un insegnamento, soprattutto sulle difficoltà che possono incontrare e sugli errori legati alle amicizie sbagliate e alle scelte fatte. Poi c’è stato un secondo filone che si è trasformato in un’enorme caccia alle streghe. Si è iniziato a parlare di cose che non avevano nulla a che vedere con quanto emerso a ottobre.“

Il giornalista ha poi posto l’accento sul bisogno di trovare un equilibrio tra responsabilità e libertà personale, sottolineando che il contesto privilegiato in cui vivono i calciatori non li rende automaticamente immuni da fragilità:

“I calciatori hanno una vita agiata, che però devono saper gestire. Se ciò che fanno non compromette allenamenti, prestazioni o partite, sono affari loro. Possono giocare a poker o divertirsi, finché lo fanno nella legalità. L’unico vero limite è scommettere sul calcio, sulle proprie partite, indurre altri a farlo o farlo su siti illegali. Tutto il resto non giustifica sbatterli in prima pagina o divulgare intercettazioni: non fa bene a nessuno“.