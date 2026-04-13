Sabatini attacca Trevisani: “Pioli ha un gioco? Lo dicevi anche d’estate su una macchinina al Viola Park”
Durante la trasmissione Pressing, vediamo un confronto acceso tra Trevisani e Sabatini sul Milan di Allegri.Trevisani critica la squadra, sostenendo che oggi manchi un’identità di gioco, a differenza...
Durante la trasmissione Pressing, vediamo un confronto acceso tra Trevisani e Sabatini sul Milan di Allegri.
Trevisani critica la squadra, sostenendo che oggi manchi un’identità di gioco, a differenza di quanto accadeva con Pioli. Sabatini replica difendendo l’allenatore e attribuendo le difficoltà soprattutto alla qualità della rosa.
Non manca una frecciata: Sabatini ricorda a Trevisani vecchie critiche ai tempi della Fiorentina, mettendone in dubbio la coerenza.
Il nodo resta lo stesso: problema di guida tecnica o di organico.