Trevisani: "Il 3-1 di Kean ricorda Batistuta, al 93esimo quelli normali sono morti lui fa quel goal"

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio durante la puntata di "Fontana di Trevi" del momento di Kean e della Fiorentina, queste le sue parole:"Moise Kean è la punta dell'...

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio durante la puntata di "Fontana di Trevi" del momento di Kean e della Fiorentina, queste le sue parole:

"Moise Kean è la punta dell'Iceberg di una squadra che diverte e si diverte, gioca e se pensi come hanno iniziato con la quasi eliminazione in Conference uno si chiede ma come hanno fatto? Beh hanno lavorato e dato fiducia a chi era in panchina, e cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia perchè giocano bene tutti, Adli, Bove, Cataldi.

Poi è chiaro Kean è la grande punta dell'iceberg, non dirò che il terzo goal di Kean ricorda Batistuta perché sennò mi vengono a cercare, ma il terzo goal di Kean ricorda Batistuta clamorosamente. Uno contro uno rientra e calcia in porta al 93' quando quelli normali sono morti, molto bello anche il 2-1, sul primo c'è una lettura molto bella di Beltran ma anche l'errore del portiere. Negli altri due però in uno ha abusato di un difendente e in uno della sua straordinaria potenza. Sogno che sia titolare in nazionale accanto a Retegui.

Kean aveva già fatto vedere delle cose, al PSG ha fatto 17 goal, Dembelè li ha fatti in tre anni 17 goal e costa 100 milioni. Kean ha delle cose e doveva solo metterle insieme"

AGENTE DI BIRAGHI

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