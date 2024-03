Trevisani distrugge Mourinho: “Vive nel metaverso, era lui il problema della Roma che con De Rossi vola”

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato di Josè Mourinho nel corso dell’ultima puntata di Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole: “Come ha fatto la Roma a esonerare cosi tardi Jose Mourinho, questo è l’unico errore dei Friedkin quello di aver aspettato di non vincere un girone di Europa League con delle squadre che giocano in C, di aver aspettato che la squadra fosse al nono posto oltre che sentirla insultata e villipesa ogni settimana come fossero delle pippe. Era chiaramente lui il problema dato che la squadra con un allenatore da 13 panchine in B e un esonero sta volando, Mourinho vive nel metaverso, il fatto delle finali ormai è il passato, non è che oggi la Roma richiama Capello perchè ha vinto lo scudetto nel 2001. Thiago Pinto è stato intervistato su Mourinho ed elegantemente invece che dire le 100 cose negative su di lui dato che non avessero rapporto ha detto l’unica positiva, Mourinho invece lo ha attaccato nuovamente, ma ognuno si qualifica per i comportamenti e l’educazione che ha”

