Trevisani: “Italiano è un allenatore stratosferico, ci attacchiamo al fumo della pipa per trovargli i difetti”

All’interno della nuova puntata di “Fontana di Trevi” su Cronache di Spogliatoio il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato di Vincenzo Italiano, queste le sue parole:

“Penso che non mi sono piaciuti i tre cambi al 92esimo, penso che non mi sono piaciute le 141 formazioni diverse, penso che non mi piace il non scegliere la punta, penso che le critiche a Italiano per delle cose che non mi sono piaciute le ho fatte, dopo di che vedo una squadra che gioca un calcio piacevole ma non ha interpreti indimenticabili, ha un solo giocatore eccezionale che è Nico Gonzalez e poi ha una serie di buonissimi giocatori, sono 3 anni che fa semifinale di coppa Italia e in uno ha fatto finale, al primo anno di coppe europee della carriera quindi il primo anno che devi gestire il doppio impegno ha fatto finale e ieri è arrivato a 4 secondi dall’essere a 2 punti dalla Roma. Secondo me parliamo di un allenatore stratosferico non bravo, Italiano ha preso lo Spezia che è arrivato in A il 21 Agosto con 35 giocatori che non avevano fatto la Serie A e non si conoscevano tra di loro e lo ha salvato senza rischiare di farsi esonerare dopo 3 mesi come Thiago Motta, è andato a Firenze con una squadra che si è salvata con partite ignobili tipo Fiorentina-Genoa 0-0, e da 17esimo a momenti fa quarto se non gli portano via Vlahovic. La Fiorentina da quando c’è Italiano sta sempre nella parte sinistra della classifica e prima stava sempre a destra. Quest’anno è nella lotta tra il quarto e il settimo posto e nel doppio turno andata e ritorno è ineliminabile, io penso che ci aggrappiamo al fumo della pipa per trovargli dei difetti. I difensori a centrocampo sono il motivo per la quale non è mai stato eliminato in un testa a testa tra coppa Italia e Conference League e gli rompiamo le scatole per il goal di Bowen, gli allenatori devono fare quello in cui credono e morire con le loro idee, Italiano ha fatto bene a Trapani, Spezia e Firenze perché dovrebbe cambiare?”



