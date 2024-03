La Lazio spreca l’occasione di agganciare la Fiorentina, è sconfitta contro l’Udinese all’Olimpico

All’Olimpico termina 2-1 per l’Udinese, Lazio nuovamente senza punti (terza sconfitta consecutiva in Serie A). Il primo tempo finisce a reti inviolate, ma subito dopo l’intervallo tre reti in poco più di cinque minuti. Al 47′ passano in vantaggio i bianconeri con Lucca, al 49′ pareggia la Lazio con un autogol di Giannetti e al 51′ torna avanti la squadra di Cioffi con Zarraga. I biancocelesti rimangono dunque in nona posizione con 40 punti, 3 in meno della Fiorentina.

COMUNICATO CURVA FIESOLE