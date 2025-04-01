Trevisani su Kean: "Sembra RoboCop, i difensori rimbalzano. Gol contro la Dea ha qualcosa di Batistuta"

Il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha analizzato la stagione meravigliosa di Kean sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Riccardo Trevisani ha commentato lo straordinario momento di forma di Moise Kean durante il programma "Fontana di Trevi" sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, di seguito le sue parole:

"Ho una passione da anni per Kean, credo che abbia nel suo insieme qualcosa che altri non hanno. Ha forza fisica, senso del gol ed è ancora giovane. Il fatto che nel passato non ha tirato fuori tutte le sue qualità per colpa di allenatori sbagliati, stili di gioco sbagliati e anche testa sua sbagliata, cambia il giusto. Io ho sempre visto Robocop, i difensori rimbalzano contro di lui, ed è una cosa che succedeva a Batistuta, senza fare paragoni blasfemi. Però anche il gol di ieri ha delle cose "batistutesche".

Sulla crescita di Kean ha poi aggiunto: "I giocatori, così come i progetti, vanno valutati nel lungo periodo. Se avessimo dovuto giudicare Kean fino all'anno scorso probabilmente lo avremmo ritenuto di basso livello. Invece, la sua capacità nel capire gli errori e qualche cambio nel suo intorno, lo ha portato a maturare. Ma, soprattutto ha avuto una cosa che non ha mai avuto, ovvero la fiducia. Palladino gli ha dato fiducia, lo ha messo al centro dell'attacco senza nemmeno acquistare una sua riserva e la risposta di Kean è stata fantastica. Non ho memoria di un giocatore che sia passato da 0 gol in una stagione a quasi 20 in quella dopo, quindi ci sono i meriti di Kean, di Palladino e i demeriti della Juventus".

Sul futuro di Kean si è espresso così: "Se qualcuno si presenta con una valigia da 52 milioni, starà a Kean dimostrare che non è solo la Fiorentina la sua dimensione, per me già poteva andare all'Atletico Madrid qualche mese fa senza sfigurare. Ma un secondo anno alla Fiorentina potrebbe consacrarlo, in questo modo potrebbe essere riconoscente alla società che ha creduto in lui quando nessuno ci credeva più e potrebbe arrivare in forma eccezionale al mondiale 2026".