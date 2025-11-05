Trevisani: “Pioli pur conoscendo bene la piazza ha fallito, ma un buon allenatore può ancora salvarla”

Riccardo Trevisani è tornato a parlare della Fiorentina nel podcast Fontana di Trevi, attaccando duramente il modo in cui la società sta gestendo la crisi dopo l’addio di Pioli.

Sul futuro tecnico dei viola, il giornalista ha commentato:

“Da 40 anni seguo il calcio e ho sempre visto che, quando un allenatore cambia, il sostituto è pronto. Oggi invece si fanno veri e propri casting: si attendono nomi, si verifica l’accoglienza sui social, come se fosse un intrattenimento per il pubblico. Ci sono persone pagate fior di quattrini per decidere, e invece si perde tempo!”

Trevisani ha poi analizzato la situazione della squadra:

“La Fiorentina al momento non ha né capo né coda. È una somma di giocatori che vanno in campo senza che l’allenatore abbia mai trovato la chiave giusta per il gruppo. Pioli, pur conoscendo bene la piazza, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Non è difendibile, anche se chiaramente non è l’unico responsabile. La società è allo sbando, ma se prendono un allenatore di buon livello, la Fiorentina potrebbe salvarsi già a febbraio e, da lì a maggio, persino divertirsi.”