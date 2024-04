Trevisani: “La Fiorentina non segna manco con le mani, è Martinez Quarta il miglior marcatore”

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato di Vincenzo Italiano durante la puntata di “Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole: “Italiano ha fatto 3 semifinali di seguito di coppa Italia, forse fa 2 finali europee di seguito, poi ci sono delle cose che si possono migliorare, non mi è piaciuto il doppio cambio Belotti e Beltran. Italiano ha 150 panchine in Serie A, Inzaghi ne ha 400 oggi viene glorificato ma l’anno scorso ha gettato uno scudetto nello spazio, gli allenatori come i giocatori hanno dei percorsi di crescita e i risultati di Italiano sono indiscutibili e li ottiene a dispetto dei santi, perché un allenatore scarso a difendere non tiene gli avversari a un numero di goal così basso. Italiano mi dà così tante soddisfazioni con i suoi risultati, faccio fatica a dire che Italiano non abbia un pensiero difensivo, secondo me Italiano pensa proprio difensivo, sceglie i giocatori per vincere gli 1vs1 ma il problema della Fiorentina è che non segnano manco con le mani, il miglior marcatore è Martinez Quarta”

