“Borja Valero dentro per Joaquin posizione regolare Joaquin! 3a2! 3a2! Rimonta della Fiorentina, pazzesco a Firenze pazzesco!” Recitava Riccardo Trevisani in quel Fiorentina Juventus del 20 Ottobre 2013. Oggi i due protagonisti di quella partita si sono incontrati nel centro di Firenze, prima della sfida tra Fiorentina e Betis. I due ex giocatori viola si godono la città e la sua bellezza.