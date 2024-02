Barone: “Vorrei capire se al Franchi ci saranno davvero 22mila posti. Situazione Padovani non chiara”

Stamattina il presidente Rocco Commisso ha parlato sui canali social della Fiorentina. Anche il Direttore Generale Joe Barone ha voluto ringraziare i tifosi per il sostegno che stanno dando alla squadra, soffermandosi anche sul tema relativo allo stadio.

“Ho avuto modo di parlare con la squadra in presenza di tutta la dirigenza. La squadra è qui per lottare ed il mister sta preparando la sfida con il Frosinone abbastanza bene. Voglio ringraziare tutti i tifosi che vanno in trasferta. Nessuno di noi va in campo e sono convinto che i tifosi, soprattutto quelli che seguono sempre la squadra, ringrazieranno il presidente Commisso per il valore aggiunto con il Viola Park. Avremo una bellissima casa che sarà qui a vita. In Lega stiamo stiamo lavorando per la situazione finanziaria che deve avere regole uguali per tutti. Il tema Franchi è caldo, ho sentito tanti proclami politici e spero che la vittima non siano i tifosi e la Fiorentina. Ci sono tanti temi aperti, come il costo dell’affitto e la durata della concessione. Vorrei capire se veramente al Franchi ci saranno 22.000 posti come dice il Sindaco. Vorrei poi capire la situazione del Padovani che non è abbastanza chiara“.

