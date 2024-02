Commisso: “Chi attacca Biraghi non vuol bene alla Fiorentina. Bilancio ok ma non strapaghiamo giocatori”

Rocco Commisso ha parlato ai canali social della società viola, queste le parole del patron della Fiorentina:

“Mi mancate tanto, seguo sempre tutto, sono tornato in America a inizio novembre e spero di tornare presto. In questi giorni ho avuto modo di parlare con squadra, staff e mister, gli ho detto che io ci sono sempre per difendere tutti. Non sono contento dei risultati ma fino ad ora è la migliore stagione della mia gestione, solo nel 2021 avevamo 1 punto in più. Riusciremo anche questa volta a rialzare la testa. Parlo spesso con il mister, lui ha la nostra completa fiducia, sta facendo un lavoro straordinario, ha il nostro completo sostegno, imbarazzante chi dice che non ci sia un buon rapporto con lui.

Imbarazzante chi ha attaccato Biraghi, uno che dà sempre il 100%. Questo è il momento di stare vicini alla squadra, aspetto sostegno. I conti si fanno alla fine. Chi attacca Biraghi lo fa perché non vuole bene alla Fiorentina, quando tornerò a Firenze mi occuperò anche di questo.

I ricavi del 2023 sono stato di 146 milioni, è il miglior risultato della storia della Fiorentina, chi dice che non voglio spendere mi fa ridere, ho speso 450 milioni in questi 5 anni, nella storia della Fiorentina nessun ha speso così tanto, un vero e proprio record. I nostri conti sono in regola ma questo non vuol dire che devo spendere cifre fuori mercato per i giocatori.

Sono contento di Faraoni e di Belotti, due capitani delle loro precedenti squadre, Belotti è anche un campione d’Europa, seguivo Belotti da tempo, ci ho parlato, lui è molto contento di stare qui.

Restare al Franchi anche la prossima stagione è una bella notizia ma continuano le nostre domande, dove troveranno i soldi per completare i lavori, dove troveranno i soldi per il Padovani, quanto sarà l’affitto per il nuovo stadio. Tante domande a cui ancora non abbiamo avuto risposte.

Ero bambino quando Kurt Hamrin giocava nella Fiorentina, lo ammiravo, ho avuto grande emozione quando l’ho conosciuto a Coverciano per la prima volta, siamo stati molto vicini alla sua famiglia”

