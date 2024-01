Repubblica, Fiorentina contraria al Padovani ed ai 5 milioni per uno stadio temporaneo. Ma occhio ai tifosi 

Padovani? resta da convincere la Fiorentina, che continua a dichiararsi contraria nell’investire cinque milioni per uno stadio temporaneo. A spingere la società verso l’opzione stadio provvisorio in Viale Paoli potrebbero essere però gli stessi tifosi: nel confronto con Nardella di giovedì le associazioni del tifo ( Atf- Accvc e Solo Viola) hanno detto al sindaco di essere pronti a fare da mediatori per un tavolo a tre Fiorentina- Comune- Tifo che cerchi la soluzione migliore per il bene della Fiorentina. Per il momento la società avrebbe però detto di no a tale proposta ma le parti si riaggiorneranno. Un conto infatti è l’agone politico e il braccio di ferro tra società e comune, un conto sarebbe per la dirigenza ignorare delle richieste che arrivano direttamente dai propri tifosi. Lo scrive Repubblica.

