Rodriguez alla Fiorentina? Due compagni di squadra vanno nella sua stanza per convincerlo a restare

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci che vorrebbero Brian Rodriguez, esterno classe 2000, vicino ad arrivare alla Fiorentina in questa sessione estiva di mercato. Per questo motivo, due suoi compagni di squadra, nel ritiro pre partita dell’America, Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, che hanno stretto una grande amicizia con il calciatore uruguiano, hanno chiarito che non vogliono che Brian se ne vada, quindi hanno registrato un video in cui hanno cercato di “convincerlo” a restare. Infatti i due giocatori hanno registrato un video nel quale vanno nella stanza di Rodríguez per ingannarlo leggendo una pubblicazione di Miguel Layún, e inaspettatamente iniziano a sottometterlo per legarlo, perché vogliono che rimanga in squadra. Alla fine tutti iniziano a ridere e la prendono con umorismo.

La Trisecta amarró a Brian para que no se vaya Jajaja 🥹🦅 pic.twitter.com/RZYoZn85uF — EL MÁS GRANDE 🦅 (@ElMasGrande14_) January 20, 2024

