Nazione svela: “Opzione trasloco al Castellani ancora aperta per la Fiorentina in attesa del Padovani”

L’opzione Castellani, per la Fiorentina, potrebbe non essere del tutto chiusa. Se infatti i Viola dovessero andare a giocare a Empoli soltanto per pochi mesi, in attesa che il Padovani sia pronto con la capienza portata dagli attuali tremila a sedicimila posti, probabilmente la sindaca Brenda Barnini – che ieri l’altro ha fatto capire a Dario Nardella e a Joe Barone che «per motivi di ordine pubblico» era impensabile che la sua città ospitasse anche le gare della Fiorentina – potrebbe forse cambiare idea. Ma questa per ora è solo ed esclusivamente una suggestione. O una speranza. Lo scrive La Nazione.

