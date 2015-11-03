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Notizie Castellani Fiorentina

Nazione: “Restyling Franchi, martedì nuovo incontro in prefettura. Si riapre la pista Castellani”

27 novembre 2024 09:39

La Fiorentina si gioca la cabala, Gudmundsson e Kean in rosso come Mutu e Toni nel 2006

29 settembre 2024 17:26

Sarà l'Empoli a pagare i 3 mila euro per i pochi seggiolini rotti allo stadio Castellani nel settore ospiti

21 febbraio 2024 12:59

Repubblica, ipotesi staffetta Empoli-Padovani durante il restyling del Franchi. No del Modena

08 gennaio 2024 09:20

Corriere Fiorentino, la Fiorentina dove trasloca? Situazione complicata in Toscana, gli stadi sono tutti fatiscenti

03 gennaio 2024 09:59

Nazione svela: “Opzione trasloco al Castellani ancora aperta per la Fiorentina in attesa del Padovani”

14 dicembre 2023 08:59

“A Empoli sarebbe un fallimento, abbiamo chiesto di restare a Firenze”, questo l’appello della tifoseria 

08 dicembre 2023 09:14

Il Tirreno: Franchi, vertice Nardella-Barone. Ipotesi Padovani non piace, la Fiorentina trasloca ad Empoli?

25 novembre 2023 09:16

Sind. Empoli: “Fiorentina al Castellani? Non è sostenibile, non ci sono le condizioni. Sono ipotesi campate in aria”

12 novembre 2023 09:27

Franchi, due strade per evitare il trasloco fuori provincia: Castellani o Castello. Spunta ipotesi stadio provvisorio

20 aprile 2023 09:48

Tifosi Empoli non vogliono la Fiorentina: "A Firenze si sottovaluta la rivalità, noi la sentiamo tanto"

25 marzo 2023 21:21

Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi, Empoli alza il muro e spinge la Fiorentina verso Modena”

24 marzo 2023 08:53

Nazione, Empoli ipotesi concreta per le gare casalinghe durante il restyling del Franchi

25 luglio 2022 05:47

Il Tirreno lancia la provocazione, perchè Commisso non compra lo stadio dell'Empoli?

28 gennaio 2021 15:43

"Se Rossi si rompeva il crociato destro temevo, ma il sinistro..."

10 aprile 2017 16:20

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