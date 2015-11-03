Notizie Castellani Fiorentina

Nazione: “Restyling Franchi, martedì nuovo incontro in prefettura. Si riapre la pista Castellani”
27 novembre 2024 09:39
La Fiorentina si gioca la cabala, Gudmundsson e Kean in rosso come Mutu e Toni nel 2006
29 settembre 2024 17:26
Sarà l'Empoli a pagare i 3 mila euro per i pochi seggiolini rotti allo stadio Castellani nel settore ospiti
21 febbraio 2024 12:59
Repubblica, ipotesi staffetta Empoli-Padovani durante il restyling del Franchi. No del Modena
08 gennaio 2024 09:20
Corriere Fiorentino, la Fiorentina dove trasloca? Situazione complicata in Toscana, gli stadi sono tutti fatiscenti
03 gennaio 2024 09:59
Nazione svela: “Opzione trasloco al Castellani ancora aperta per la Fiorentina in attesa del Padovani”
14 dicembre 2023 08:59
“A Empoli sarebbe un fallimento, abbiamo chiesto di restare a Firenze”, questo l’appello della tifoseria
08 dicembre 2023 09:14
Il Tirreno: Franchi, vertice Nardella-Barone. Ipotesi Padovani non piace, la Fiorentina trasloca ad Empoli?
25 novembre 2023 09:16
Sind. Empoli: “Fiorentina al Castellani? Non è sostenibile, non ci sono le condizioni. Sono ipotesi campate in aria”
12 novembre 2023 09:27
Franchi, due strade per evitare il trasloco fuori provincia: Castellani o Castello. Spunta ipotesi stadio provvisorio
20 aprile 2023 09:48
Tifosi Empoli non vogliono la Fiorentina: "A Firenze si sottovaluta la rivalità, noi la sentiamo tanto"
25 marzo 2023 21:21
Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi, Empoli alza il muro e spinge la Fiorentina verso Modena”
24 marzo 2023 08:53
Nazione, Empoli ipotesi concreta per le gare casalinghe durante il restyling del Franchi
25 luglio 2022 05:47
Il Tirreno lancia la provocazione, perchè Commisso non compra lo stadio dell'Empoli?
28 gennaio 2021 15:43
"Se Rossi si rompeva il crociato destro temevo, ma il sinistro..."
10 aprile 2017 16:20
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