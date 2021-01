Il Tirreno lancia la provocazione, perchè Commisso non compra lo stadio dell’Empoli?

Tutti questi ostacoli, Rocco Commisso probabilmente non li immaginava. Non si parla dei risultati della Fiorentina in questo caso. Bensì della questione stadio, su cui, Rocco Commisso non vuole desistere. I recenti blocchi da parte del Comune di Firenze, nonché le problematiche emerse sui Campi Bisenzio, stanno portando il patron della Viola a guardare oltre al capoluogo toscano. La suggestione, viene lanciata dalla testata Il Tirreno che, senza mezzi termini, pone l’interrogativo: “Perché non acquistare il Castellani di Empoli?”. Non si tratta di una provocazione né di utopia considerando che, proprio in questi giorni, il sindaco di Empoli Brenda Barnini, unitamente alla Giunta, hanno manifestato l’intento di presentare al Consiglio Comunale una proposta di riqualificazione dello stadio Castellani, che preveda un’alienazione del bene.

Masterplan dello Sport. Questo è il nome del progetto che intende seguire il Comune di Empoli. Lo stesso club ha accolto con piacere la proposta, convenendo sulla necessità di un nuovo restyling delle infrastrutture sportive. Da qui può nascere l’idea e, Rocco Commisso, potrebbe trovare la chiave di volta per la realizzazione del tanto agognato stadio. Voci, idee e suggestioni ma, l’ipotesi non è per nulla da scartare e, nelle prossime settimane, lo stesso imprenditore italo-americano potrebbe fare la prima mossa.

