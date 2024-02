Sarà l’Empoli a pagare i 3 mila euro per i pochi seggiolini rotti allo stadio Castellani nel settore ospiti

Nelle ultime ore, la foto di alcuni seggiolini staccati dai tifosi della Fiorentina in curva sud, ha fatto il giro dei social. In tanti hanno chiesto che i danni, circa tremila euro la spesa, venissero fatti coprire dalla società viola ma la società azzurra ha deciso che non innescherà nessuna azione di rivalsa verso il club viola. Sarà quindi il club di Monteboro, a proprie spese, ad andare a ripristinare le sedute ad oggi mancanti per 3 mila euro. Un gesto che vuol essere distensivo e non colpevolizzare il club gigliato. Lo scrive Pianeta Empoli

(Foto Pianeta Empoli)

