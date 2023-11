Sind. Empoli: “Fiorentina al Castellani? Non è sostenibile, non ci sono le condizioni. Sono ipotesi campate in aria”

Brenda Barnini, sindaca di Empoli, all’interno di Repubblica ha chiuso alla possibilità di vedere la Fiorentina al Castellani per le gare casalinghe:

“Sono ipotesi campate in aria. Se lo dicono è perché non sanno che dire. La Fiorentina che gioca in casa a Empoli è un’ipotesi che abbiamo valutato in modo approfondito e non è sostenibile purtroppo. Non c’è la giusta capienza, non c’è la viabilità, non ci sono abbastanza parcheggi. È una questione fisica, non politica, di gestione di un evento che non sarebbe compatibile con la città e con la collocazione dello stadio nel centro cittadino”.