La Fiorentina si gioca la cabala, Gudmundsson e Kean in rosso come Mutu e Toni nel 2006
I viola giocheranno per la prima volta con la terza maglia rossa, cercando di invertire la tendenza negativa delle ultime stagioni
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2024 17:26
Al Castellani i Viola cosi come anticipato sui propri profili social sfoggeranno la nuova terza maglia di colore rosso presentata lo scorso agosto ma ancora mai utilizzata. La speranza è che torni a portare fortuna come nell'Ottobre 2006 quando la Fiorentina superò gli azzurri a domicilio grazie ai suoi due fuoriclasse.
Bucchioni: “Complimenti a Palladino per la formazione. Biraghi fuori accontenterà parte della critica”
https://www.labaroviola.com/bucchioni-complimenti-a-palladino-per-la-formazione-biraghi-fuori-accontentera-parte-della-critica/270070/