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Notizie Mutu Fiorentina

Mutu: “La Fiorentina può ancora sistemare l’annata. Kean deve esplodere, Gud deve essere concreto”

22 marzo 2026 09:53

Mutu: "Alla Dinamo Bucarest serve un attaccante come Dzeko, tanto alla Fiorentina non gioca"

15 dicembre 2025 22:58

Mutu sicuro: "Ottobre cruciale per la Fiorentina. Io ci credo, se ritrova punti tutto può cambiare"

17 ottobre 2025 10:05

Mutu non ha dubbi: "Gud? Non deve dimostrare di essere il nuovo Mutu. La 10 è una maglia pesante"

17 ottobre 2025 09:57

Mutu fiducioso su Fagioli: "Lo aspetterei. Firenze posto giusto, se si libera mentalmente"

17 ottobre 2025 09:57

Mutu consiglia Pioli: "Deve lavorare sull'aspetto mentale. Serve una scelta coraggiosa nei ruoli chiave"

17 ottobre 2025 09:53

Mutu su Commisso: "Ama la Fiorentina. Fiorentina? Progetto serio, importante non perdere la calma"

17 ottobre 2025 09:51

Mutu, parole d'amore verso Firenze: "La porto nel cuore. Fiorentina parte importantissima della mia vita"

17 ottobre 2025 09:28

La ricetta di Adrian: "Gud deve sentirsi libero, non deve dimostrare di essere Mutu: farà vedere il suo valore"

17 ottobre 2025 07:33

Mutu e l’amore per la Fiorentina: "Orgoglioso di lavorare con questo club, Firenze è casa mia"

16 ottobre 2025 22:33

Ufficiale la collaborazione tra La Fiorentina e la scuola calcio di Mutu: “Un orgoglio incredibile”

15 ottobre 2025 17:46

Prandelli: "Vlahovic come Mutu? No, Adrian rimase felicemente alla Fiorentina. Dusan è un campione"

23 settembre 2025 12:04

Reginaldo racconta: "Alla Fiorentina ho giocato con campioni come Toni e Mutu, Prandelli un maestro"

11 settembre 2025 20:11

Mutu elogia Fagioli: "Mi rivedevo in lui, ha visione ed intelligenza calcistica"

11 settembre 2025 10:05

Mutu non ha dubbi: "Con la Juventus ho vinto 2 scudetti, ma sono stato più felice alla Fiorentina"

27 marzo 2025 17:07

Mutu: "Assumere cocaina il mio errore più grande, avrei potuto vincere il Pallone d'Oro facilmente"

27 marzo 2025 15:53

Mutu su Man: "Sarebbe degno di giocare nella Fiorentina. Ha bisogno di una squadra più forte per esprimere il talento che ha"

24 gennaio 2025 23:30

Mutu: "Questa Fiorentina può lottare per la Champions, Kean fisicamente è più forte anche di Toni"

26 novembre 2024 12:15

Mutu: "Frey è il portiere più forte della storia della Fiorentina, è stato tra i migliori portieri al mondo"

26 novembre 2024 11:47

Mutu ringrazia su IG: "Orgoglioso di essere nella Hall of Fame e di aver conquistato il vostro cuore"

20 novembre 2024 16:05

Mutu: "L'inchino nasce per ringraziare i tifosi viola: la gente per strada, i bambini che mi amavano..."

20 novembre 2024 13:39

VIDEO, Prandelli e Mutu, che show: "Non ha mai tradito in campo, gli dicevo di passa, poi faceva gol"

20 novembre 2024 12:34

Prandelli: "Palladino ha un'idea di calcio e sa leggere le situazioni, è molto sveglio e furbo"

19 novembre 2024 22:30

Mutu: “Gud? Mi somiglia. Kean può esplodere. Sogno di allenare la Fiorentina, sono sempre un tifoso”

16 ottobre 2024 08:49

Mutu porta fortuna e applaude la Fiorentina: "Grande vittoria! Complimenti a tutto il Franchi per il sostegno"

07 ottobre 2024 14:45

Mutu è a Firenze: "Sono stato al Viola Park ospite di Pradè, è da grande squadra, impressionato"

05 ottobre 2024 16:36

(FOTO): Mutu è arrivato a Firenze, domenica allo stadio per seguire Fiorentina-Milan 

04 ottobre 2024 08:26

La Fiorentina si gioca la cabala, Gudmundsson e Kean in rosso come Mutu e Toni nel 2006

29 settembre 2024 17:26

Mutu: "Ho due sogni legati alla Fiorentina. Amrabat? Mi piace da matti, dovrebbe tenerlo"

22 agosto 2024 08:51

Mutu: "Faccio il mio in bocca al lupo a tutto il popolo viola per stasera, siete nel mio cuore"

29 maggio 2024 14:59

Mutu: "Ho Firenze nel cuore. Nico ha un passo in più e ha numeri importanti, Bonaventura il migliore"

28 maggio 2024 10:23

Mutu: "Seguo la Fiorentina, Italiano mi piace. Futuro in Italia? Perché no, magari in una mia ex squadra"

09 febbraio 2024 09:10

Criscito ancora non l'ha dimenticata: "La tripletta di Mutu ci ha tolto la Champions, con Thiago e Juric"

23 novembre 2023 17:03

Sentite Mutu: "Conosco benissimo Kokorin, può ancora riprendersi alla Fiorentina"

17 luglio 2023 17:54

Milito racconta: "Non siamo andati in Champions per la tripletta di Mutu, vincevamo 3-0 in casa"

21 febbraio 2023 22:21

Reginaldo: "La Fiorentina di Italiano gioca meglio di quella di Prandelli ma noi avevamo Toni e Mutu"

14 febbraio 2023 13:24

Mutu è il favorito per diventare il nuovo allenatore della Salernitana, il fenomeno torna in Italia?

16 gennaio 2023 18:41

Prandelli sulla sua Fiorentina: "Toni il migliore in area, Jorgensen il più importante, lottai con Ujfalusi"

16 gennaio 2023 18:28

Mutu piange Mihajlovic, i due sono stati insieme alla Fiorentina: "Addio Sinisa, riposa in pace leone"

16 dicembre 2022 18:20

Pasqual: "Non pensavo di vedere Mutu allenatore. Contro il PSV Liverani non credeva potesse tirare..."

12 dicembre 2022 13:41

Il figlio di Cannavaro sbarca in serie A con il Sassuolo. Si chiama Adrian in onore di Mutu

11 dicembre 2022 23:49

Mutu: "Italiano può riportare la Fiorentina tra le prime quattro. Ritorno? È il sogno nel cassetto"

10 dicembre 2022 17:17

Oggi contro Mutu, un salto nel passato: lui sogna di allenare la Fiorentina

10 dicembre 2022 09:46

Amichevoli di dicembre, la Fiorentina affronterà Mutu, amichevole contro il suo Rapid Bucarest

21 novembre 2022 12:53

Mencucci: “Mutu l’avevamo venduto alla Roma poi saltò. Non la presi benissimo poi segnò in CL"

17 ottobre 2022 09:34

Prandelli racconta quando Della Valle aveva venduto Mutu alla Roma: "Pensavo fosse uno scherzo"

13 giugno 2022 13:12

La Fiorentina di Prandelli si ritrova in Romania per omaggiare Mutu. Ci sono tutti, da Toni a Ujfalusi

13 giugno 2022 12:38

Mutu rivela: "Ho chiesto di poter venire a vedere Fiorentina-Juventus, mi hanno detto di inviare mail"

24 maggio 2022 18:16

Mutu ammette: "Chiellini ha tutto il mio rispetto. Vlahovic invece non so se ha fatto bene la sua scelta"

21 maggio 2022 16:44

Mutu svela: “Nel 2014 fui vicino al ritorno alla Fiorentina, ora il mio sogno è quello di allenarla”

21 maggio 2022 09:10

Mutu punzecchia: "Speriamo che la Fiorentina di Commisso abbia voglia di comprare grandi giocatori"

17 maggio 2022 12:04

Frey racconta: "Papa Waigo si vestì di bianco, Mutu gli diede le chiavi della macchina per spostarla"

17 febbraio 2022 12:33

Il retroscena di Totti: "Avevo rinunciato ad 1 milione di euro per prendere Mutu dalla Fiorentina"

07 dicembre 2021 13:16

Vlahovic è salito nell'Olimpo viola: dopo Giuseppe Rossi ora può agganciare Mutu

25 aprile 2021 09:34

La Fiorentina omaggia Mutu sul proprio canale. La doppietta che tinse di viola Eindhoven

10 aprile 2021 11:52

Kuzmanovic: "Prandelli il migliore di tutti. Mutu matto ma fenomeno vero. Seguo la Fiorentina"

11 dicembre 2020 13:28

Mutu scherza: "Resterò alla Romania U21 fino a quando non mi chiama la Fiorentina"

28 novembre 2020 16:52

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

CorSport, Prandelli conta su Ribery sarà il nuovo Mutu: obiettivo dare alla Fiorentina una mentalità vincente

15 novembre 2020 10:38

De Silvestri: "Ribery il più forte affrontato. Mutu e Gilardino i più forti compagni di squadra"

13 novembre 2020 22:29

Papa Waigo: "La tribuna con la Juve mi fece lasciare Firenze. Quella volta che Vieri imitò il mio balletto dopo un gol.."

06 maggio 2020 23:11

Mutu: "Prandelli? Un padre. Osvaldo? Ha sbagliato con le sue dichiarazioni ma fa sempre la rockstar"

29 aprile 2020 21:13

Mutu: "Se fossi Chiesa oltre al rinnovo chiederei a Commisso altri top player. Gli farebbe onore restare"

29 aprile 2020 20:45

Cacia: "Sempre nel posto giusto al momento sbagliato. Alla Fiorentina c'era Mutu, Osvaldo, Pazzini,..."

18 aprile 2020 13:51

Pazzini: "Mutu segnava sempre, mi faceva pochi assist". Poi ricorda un aneddoto con Prandelli...

15 aprile 2020 18:11

Mutu: La Fiorentina rimane la squadra del mio cuore. Quando feci il 'cucchiaio' a Frey.."

15 aprile 2020 16:50

Frey: "Boruc mi è sempre stato sulle palle, era egoista ma non mi fate aggiungere altro..."

02 aprile 2020 15:16

Frey e Mutu su instagram: "Chiesa sia il pilastro del futuro. Bayern? Robben ci fece bestemmiare tanto.."

01 aprile 2020 17:52

Frey e Mutu: "Quella volta che Corvino voleva multarci. Sinisa e Vargas, faccia a faccia nello spogliatoio"

27 marzo 2020 19:38

Mutu: "La Fiorentina il mio grande amore. Commisso mi piace. Su Chiesa vi dico..."

18 gennaio 2020 12:38

Mutu si lega alla federcalcio rumena. Sarà commissario tecnico dell'Under 21. I dettagli

07 gennaio 2020 21:35

ACF celebra la vittoria al Dall'ara del 2009. Doppio Mutu e Gila fecero esultare i viola

05 gennaio 2020 22:59

Mutu: "La Fiorentina è la squadra del mio cuore e sogno di allenarla un giorno"

17 ottobre 2019 12:05

Mutu scherza: "Con me Ribery faceva panchina. Sogno di allenare la Fiorentina"

08 ottobre 2019 15:33

Gilardino: "A Firenze il mio amore calcistico. Quel mio gol con la Juve al 90'.."

08 maggio 2019 19:24

Viviano: "Vi racconto l'esordio in A, contro il mio cuore viola da portiere del Bologna.."

06 aprile 2019 11:09

Frey battezza Lafont: "E' un portiere dal potenziale enorme. Il prossimo anno me lo aspetto leader. Il Chievo.."

26 gennaio 2019 17:07

Mutu incorona Muriel: "Che qualità, dategli la numero 10!"

21 gennaio 2019 23:28

Mutu: "Io il miglior attaccante viola con Bati. I tifosi viola erano..."

08 gennaio 2019 12:50

Dall'inchino sotto la Fiesole alle scommesse con i compagni. Oggi il Fenomeno compie 40 anni!

08 gennaio 2019 00:22

Simeone, farà una nuova esultanza al prossimo gol per chiedere scusa. Ecco quale ha scelto...

20 dicembre 2018 11:09

(VIDEO): contro l’Empoli nel segno del 10: Baggio, Mutu ed Antognoni. Due le ricorrenze...

15 dicembre 2018 11:22

Mutu: "Prandelli grande allenatore, ecco cosa consiglio su di lui. Hagi al top, nel 2018.."

12 dicembre 2018 14:03

Ujfalusi ricorda la sua Fiorentina: "Grande gruppo" Frey scherza: "Mutu aveva fatto serata la sera prima..."

21 novembre 2018 13:13

Mutu: "Sogno di allenare la Fiorentina. Qualche giorno fa ho sentito Della Valle, mi ha detto..."

19 novembre 2018 10:30

La Corte europea ha deciso, Mutu deve pagare 17 milioni di euro al Chelsea. Ricorso respinto

02 ottobre 2018 13:26

Mutu: "Io uno dei migliori della storia viola con Batistuta. Real Madrid? Racconto com'è andata..."

13 settembre 2018 09:54

SCOMMESSA BERARDI: SOGNO, FOLLIA O GRANDE OPPORTUNITA'? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

15 luglio 2018 23:49

FOTO: Nostalgia viola, Frey e Mutu in vacanza insieme nel mare francese

17 giugno 2018 12:45

Il declino della 10: Da Rui Costa e Mutu ad Oliveira ed Eysseric. Chi sarà il prossimo?

22 maggio 2018 09:26

Mutu elogia la Juventus: "Mi hanno protetto. Una volta trovai fuori di casa..."

22 marzo 2018 00:24

Mutu: "Hagi ha fatto bene ad andarsene, non aveva senso restare dietro le quinte"

22 febbraio 2018 14:12

Vicinissimo al ritorno, poi sfumato, ma che ricordi! Auguri Adrian Mutu, compie 39 anni il Fenomeno.

08 gennaio 2018 13:02

Mutu: "Hagi ha bisogno di giocare, dovrebbe tornare in Romania. Mi fido di lui"

25 novembre 2017 12:26

Mutu: ''La società porti rinforzi a gennaio, coi giovani viola da decimo posto. Hagi inesperto, Chiesa...''

22 novembre 2017 16:47

Mutu svela un retroscena: "In passato vicino al Real Madrid, alla fine non se ne fece di nulla..."

22 novembre 2017 13:46

Adrian Mutu "fenomeno" anche fuori dal campo: lascia la Dinamo Bucarest e fa il grande salto in nazionale

09 ottobre 2017 16:20

Semioli: ''Cosa servirebbe a questa Fiorentina? Adrian Mutu''

27 settembre 2017 16:20

Mutu posta il figlio su Facebook: "Un nuovo fan della Fiorentina, Mamma e Papà ti amano"

12 giugno 2017 16:20

Mutu elogia Totti: "Mi chiamò per dire che avrebbe rinunciato ad un milione di euro per farmi accettare la Roma. Ma Prandelli..."

28 maggio 2017 12:29

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