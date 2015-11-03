Notizie Mutu Fiorentina

Mutu: “La Fiorentina può ancora sistemare l’annata. Kean deve esplodere, Gud deve essere concreto”
22 marzo 2026 09:53
Mutu: "Alla Dinamo Bucarest serve un attaccante come Dzeko, tanto alla Fiorentina non gioca"
15 dicembre 2025 22:58
Mutu sicuro: "Ottobre cruciale per la Fiorentina. Io ci credo, se ritrova punti tutto può cambiare"
17 ottobre 2025 10:05
Mutu non ha dubbi: "Gud? Non deve dimostrare di essere il nuovo Mutu. La 10 è una maglia pesante"
17 ottobre 2025 09:57
Mutu fiducioso su Fagioli: "Lo aspetterei. Firenze posto giusto, se si libera mentalmente"
17 ottobre 2025 09:57
Mutu consiglia Pioli: "Deve lavorare sull'aspetto mentale. Serve una scelta coraggiosa nei ruoli chiave"
17 ottobre 2025 09:53
Mutu su Commisso: "Ama la Fiorentina. Fiorentina? Progetto serio, importante non perdere la calma"
17 ottobre 2025 09:51
Mutu, parole d'amore verso Firenze: "La porto nel cuore. Fiorentina parte importantissima della mia vita"
17 ottobre 2025 09:28
La ricetta di Adrian: "Gud deve sentirsi libero, non deve dimostrare di essere Mutu: farà vedere il suo valore"
17 ottobre 2025 07:33
Mutu e l’amore per la Fiorentina: "Orgoglioso di lavorare con questo club, Firenze è casa mia"
16 ottobre 2025 22:33
Ufficiale la collaborazione tra La Fiorentina e la scuola calcio di Mutu: “Un orgoglio incredibile”
15 ottobre 2025 17:46
Prandelli: "Vlahovic come Mutu? No, Adrian rimase felicemente alla Fiorentina. Dusan è un campione"
23 settembre 2025 12:04
Reginaldo racconta: "Alla Fiorentina ho giocato con campioni come Toni e Mutu, Prandelli un maestro"
11 settembre 2025 20:11
Mutu elogia Fagioli: "Mi rivedevo in lui, ha visione ed intelligenza calcistica"
11 settembre 2025 10:05
Mutu non ha dubbi: "Con la Juventus ho vinto 2 scudetti, ma sono stato più felice alla Fiorentina"
27 marzo 2025 17:07
Mutu: "Assumere cocaina il mio errore più grande, avrei potuto vincere il Pallone d'Oro facilmente"
27 marzo 2025 15:53
Mutu su Man: "Sarebbe degno di giocare nella Fiorentina. Ha bisogno di una squadra più forte per esprimere il talento che ha"
24 gennaio 2025 23:30
Mutu: "Questa Fiorentina può lottare per la Champions, Kean fisicamente è più forte anche di Toni"
26 novembre 2024 12:15
Mutu: "Frey è il portiere più forte della storia della Fiorentina, è stato tra i migliori portieri al mondo"
26 novembre 2024 11:47
Mutu ringrazia su IG: "Orgoglioso di essere nella Hall of Fame e di aver conquistato il vostro cuore"
20 novembre 2024 16:05
Mutu: "L'inchino nasce per ringraziare i tifosi viola: la gente per strada, i bambini che mi amavano..."
20 novembre 2024 13:39
VIDEO, Prandelli e Mutu, che show: "Non ha mai tradito in campo, gli dicevo di passa, poi faceva gol"
20 novembre 2024 12:34
Prandelli: "Palladino ha un'idea di calcio e sa leggere le situazioni, è molto sveglio e furbo"
19 novembre 2024 22:30
Mutu: “Gud? Mi somiglia. Kean può esplodere. Sogno di allenare la Fiorentina, sono sempre un tifoso”
16 ottobre 2024 08:49
Mutu porta fortuna e applaude la Fiorentina: "Grande vittoria! Complimenti a tutto il Franchi per il sostegno"
07 ottobre 2024 14:45
Mutu è a Firenze: "Sono stato al Viola Park ospite di Pradè, è da grande squadra, impressionato"
05 ottobre 2024 16:36
(FOTO): Mutu è arrivato a Firenze, domenica allo stadio per seguire Fiorentina-Milan
04 ottobre 2024 08:26
La Fiorentina si gioca la cabala, Gudmundsson e Kean in rosso come Mutu e Toni nel 2006
29 settembre 2024 17:26
Mutu: "Ho due sogni legati alla Fiorentina. Amrabat? Mi piace da matti, dovrebbe tenerlo"
22 agosto 2024 08:51
Mutu: "Faccio il mio in bocca al lupo a tutto il popolo viola per stasera, siete nel mio cuore"
29 maggio 2024 14:59
Mutu: "Ho Firenze nel cuore. Nico ha un passo in più e ha numeri importanti, Bonaventura il migliore"
28 maggio 2024 10:23
Mutu: "Seguo la Fiorentina, Italiano mi piace. Futuro in Italia? Perché no, magari in una mia ex squadra"
09 febbraio 2024 09:10
Criscito ancora non l'ha dimenticata: "La tripletta di Mutu ci ha tolto la Champions, con Thiago e Juric"
23 novembre 2023 17:03
Sentite Mutu: "Conosco benissimo Kokorin, può ancora riprendersi alla Fiorentina"
17 luglio 2023 17:54
Milito racconta: "Non siamo andati in Champions per la tripletta di Mutu, vincevamo 3-0 in casa"
21 febbraio 2023 22:21
Reginaldo: "La Fiorentina di Italiano gioca meglio di quella di Prandelli ma noi avevamo Toni e Mutu"
14 febbraio 2023 13:24
Mutu è il favorito per diventare il nuovo allenatore della Salernitana, il fenomeno torna in Italia?
16 gennaio 2023 18:41
Prandelli sulla sua Fiorentina: "Toni il migliore in area, Jorgensen il più importante, lottai con Ujfalusi"
16 gennaio 2023 18:28
Mutu piange Mihajlovic, i due sono stati insieme alla Fiorentina: "Addio Sinisa, riposa in pace leone"
16 dicembre 2022 18:20
Pasqual: "Non pensavo di vedere Mutu allenatore. Contro il PSV Liverani non credeva potesse tirare..."
12 dicembre 2022 13:41
Il figlio di Cannavaro sbarca in serie A con il Sassuolo. Si chiama Adrian in onore di Mutu
11 dicembre 2022 23:49
Mutu: "Italiano può riportare la Fiorentina tra le prime quattro. Ritorno? È il sogno nel cassetto"
10 dicembre 2022 17:17
Oggi contro Mutu, un salto nel passato: lui sogna di allenare la Fiorentina
10 dicembre 2022 09:46
Amichevoli di dicembre, la Fiorentina affronterà Mutu, amichevole contro il suo Rapid Bucarest
21 novembre 2022 12:53
Mencucci: “Mutu l’avevamo venduto alla Roma poi saltò. Non la presi benissimo poi segnò in CL"
17 ottobre 2022 09:34
Prandelli racconta quando Della Valle aveva venduto Mutu alla Roma: "Pensavo fosse uno scherzo"
13 giugno 2022 13:12
La Fiorentina di Prandelli si ritrova in Romania per omaggiare Mutu. Ci sono tutti, da Toni a Ujfalusi
13 giugno 2022 12:38
Mutu rivela: "Ho chiesto di poter venire a vedere Fiorentina-Juventus, mi hanno detto di inviare mail"
24 maggio 2022 18:16
Mutu ammette: "Chiellini ha tutto il mio rispetto. Vlahovic invece non so se ha fatto bene la sua scelta"
21 maggio 2022 16:44
Mutu svela: “Nel 2014 fui vicino al ritorno alla Fiorentina, ora il mio sogno è quello di allenarla”
21 maggio 2022 09:10
Mutu punzecchia: "Speriamo che la Fiorentina di Commisso abbia voglia di comprare grandi giocatori"
17 maggio 2022 12:04
Frey racconta: "Papa Waigo si vestì di bianco, Mutu gli diede le chiavi della macchina per spostarla"
17 febbraio 2022 12:33
Il retroscena di Totti: "Avevo rinunciato ad 1 milione di euro per prendere Mutu dalla Fiorentina"
07 dicembre 2021 13:16
Vlahovic è salito nell'Olimpo viola: dopo Giuseppe Rossi ora può agganciare Mutu
25 aprile 2021 09:34
La Fiorentina omaggia Mutu sul proprio canale. La doppietta che tinse di viola Eindhoven
10 aprile 2021 11:52
Kuzmanovic: "Prandelli il migliore di tutti. Mutu matto ma fenomeno vero. Seguo la Fiorentina"
11 dicembre 2020 13:28
Mutu scherza: "Resterò alla Romania U21 fino a quando non mi chiama la Fiorentina"
28 novembre 2020 16:52
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
CorSport, Prandelli conta su Ribery sarà il nuovo Mutu: obiettivo dare alla Fiorentina una mentalità vincente
15 novembre 2020 10:38
De Silvestri: "Ribery il più forte affrontato. Mutu e Gilardino i più forti compagni di squadra"
13 novembre 2020 22:29
Papa Waigo: "La tribuna con la Juve mi fece lasciare Firenze. Quella volta che Vieri imitò il mio balletto dopo un gol.."
06 maggio 2020 23:11
Mutu: "Prandelli? Un padre. Osvaldo? Ha sbagliato con le sue dichiarazioni ma fa sempre la rockstar"
29 aprile 2020 21:13
Mutu: "Se fossi Chiesa oltre al rinnovo chiederei a Commisso altri top player. Gli farebbe onore restare"
29 aprile 2020 20:45
Cacia: "Sempre nel posto giusto al momento sbagliato. Alla Fiorentina c'era Mutu, Osvaldo, Pazzini,..."
18 aprile 2020 13:51
Pazzini: "Mutu segnava sempre, mi faceva pochi assist". Poi ricorda un aneddoto con Prandelli...
15 aprile 2020 18:11
Mutu: La Fiorentina rimane la squadra del mio cuore. Quando feci il 'cucchiaio' a Frey.."
15 aprile 2020 16:50
Frey: "Boruc mi è sempre stato sulle palle, era egoista ma non mi fate aggiungere altro..."
02 aprile 2020 15:16
Frey e Mutu su instagram: "Chiesa sia il pilastro del futuro. Bayern? Robben ci fece bestemmiare tanto.."
01 aprile 2020 17:52
Frey e Mutu: "Quella volta che Corvino voleva multarci. Sinisa e Vargas, faccia a faccia nello spogliatoio"
27 marzo 2020 19:38
Mutu: "La Fiorentina il mio grande amore. Commisso mi piace. Su Chiesa vi dico..."
18 gennaio 2020 12:38
Mutu si lega alla federcalcio rumena. Sarà commissario tecnico dell'Under 21. I dettagli
07 gennaio 2020 21:35
ACF celebra la vittoria al Dall'ara del 2009. Doppio Mutu e Gila fecero esultare i viola
05 gennaio 2020 22:59
Mutu: "La Fiorentina è la squadra del mio cuore e sogno di allenarla un giorno"
17 ottobre 2019 12:05
Mutu scherza: "Con me Ribery faceva panchina. Sogno di allenare la Fiorentina"
08 ottobre 2019 15:33
Gilardino: "A Firenze il mio amore calcistico. Quel mio gol con la Juve al 90'.."
08 maggio 2019 19:24
Viviano: "Vi racconto l'esordio in A, contro il mio cuore viola da portiere del Bologna.."
06 aprile 2019 11:09
Frey battezza Lafont: "E' un portiere dal potenziale enorme. Il prossimo anno me lo aspetto leader. Il Chievo.."
26 gennaio 2019 17:07
Mutu incorona Muriel: "Che qualità, dategli la numero 10!"
21 gennaio 2019 23:28
Mutu: "Io il miglior attaccante viola con Bati. I tifosi viola erano..."
08 gennaio 2019 12:50
Dall'inchino sotto la Fiesole alle scommesse con i compagni. Oggi il Fenomeno compie 40 anni!
08 gennaio 2019 00:22
Simeone, farà una nuova esultanza al prossimo gol per chiedere scusa. Ecco quale ha scelto...
20 dicembre 2018 11:09
(VIDEO): contro l’Empoli nel segno del 10: Baggio, Mutu ed Antognoni. Due le ricorrenze...
15 dicembre 2018 11:22
Mutu: "Prandelli grande allenatore, ecco cosa consiglio su di lui. Hagi al top, nel 2018.."
12 dicembre 2018 14:03
Ujfalusi ricorda la sua Fiorentina: "Grande gruppo" Frey scherza: "Mutu aveva fatto serata la sera prima..."
21 novembre 2018 13:13
Mutu: "Sogno di allenare la Fiorentina. Qualche giorno fa ho sentito Della Valle, mi ha detto..."
19 novembre 2018 10:30
La Corte europea ha deciso, Mutu deve pagare 17 milioni di euro al Chelsea. Ricorso respinto
02 ottobre 2018 13:26
Mutu: "Io uno dei migliori della storia viola con Batistuta. Real Madrid? Racconto com'è andata..."
13 settembre 2018 09:54
SCOMMESSA BERARDI: SOGNO, FOLLIA O GRANDE OPPORTUNITA'? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
15 luglio 2018 23:49
FOTO: Nostalgia viola, Frey e Mutu in vacanza insieme nel mare francese
17 giugno 2018 12:45
Il declino della 10: Da Rui Costa e Mutu ad Oliveira ed Eysseric. Chi sarà il prossimo?
22 maggio 2018 09:26
Mutu elogia la Juventus: "Mi hanno protetto. Una volta trovai fuori di casa..."
22 marzo 2018 00:24
Mutu: "Hagi ha fatto bene ad andarsene, non aveva senso restare dietro le quinte"
22 febbraio 2018 14:12
Vicinissimo al ritorno, poi sfumato, ma che ricordi! Auguri Adrian Mutu, compie 39 anni il Fenomeno.
08 gennaio 2018 13:02
Mutu: "Hagi ha bisogno di giocare, dovrebbe tornare in Romania. Mi fido di lui"
25 novembre 2017 12:26
Mutu: ''La società porti rinforzi a gennaio, coi giovani viola da decimo posto. Hagi inesperto, Chiesa...''
22 novembre 2017 16:47
Mutu svela un retroscena: "In passato vicino al Real Madrid, alla fine non se ne fece di nulla..."
22 novembre 2017 13:46
Adrian Mutu "fenomeno" anche fuori dal campo: lascia la Dinamo Bucarest e fa il grande salto in nazionale
09 ottobre 2017 16:20
Semioli: ''Cosa servirebbe a questa Fiorentina? Adrian Mutu''
27 settembre 2017 16:20
Mutu posta il figlio su Facebook: "Un nuovo fan della Fiorentina, Mamma e Papà ti amano"
12 giugno 2017 16:20
Mutu elogia Totti: "Mi chiamò per dire che avrebbe rinunciato ad un milione di euro per farmi accettare la Roma. Ma Prandelli..."
28 maggio 2017 12:29
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