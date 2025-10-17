Mutu su Commisso: “Ama la Fiorentina. Fiorentina? Progetto serio, importante non perdere la calma”

L’ex calciatore della Fiorentina Adrian Mutu ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: “Ci siamo sentiti con Commisso. Mi ha fatto piacere la sua apertura e la sua passione. E’ una persona diretta, sincera che ama davvero la Fiorentina. Abbiamo parlato dell’importanza di investire nei giovani e della cultura del lavoro: su questi valori siamo completamente d’accordo. Il calcio è un insieme di cicli e di equilibrio che a volte si spezza per poco. La Fiorentina ha qualità, ma serve ritrovare fiducia e continuità. Le basi sono buone e i risultati arriveranno, l’importante è non perdere la calma. Il progetto è serio e va sostenuto”.