Alla Gazzetta dello Sport, Adrian Mutu ha lasciato un piccolo pensiero per la sua Fiorentina: “Firenze è nel mio cuore, faccio il mio in bocca al lupo a tutti i tifosi viola ed ai giocatori di mister Italiano, siete stati la parte più bella della mia vita calcistica. Stasera punto su Bonaventura: è un leader vero, ha qualità, forza e tanta tecnica, in più ha un grande carisma.”