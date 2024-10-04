(FOTO): Mutu è arrivato a Firenze, domenica allo stadio per seguire Fiorentina-Milan 

Mutu è rimasto nel cuore dei tifosi viola. L'ex calciatore oggi è a Firenze

Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, rimasto nei cuori viola per le sue giocate, è arrivato a Firenze ieri sera ed ha prontamente pubblicato su Instagram la foto del suo arrivo in città. Domenica l’ex calciatore sarà presente allo stadio per seguire da vicino Fiorentina-Milan.

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