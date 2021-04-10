La Fiorentina omaggia Mutu sul proprio canale. La doppietta che tinse di viola Eindhoven

Dopo il pareggio a Firenze, Mutu e i suoi sbancarono Eindhoven. Fu una notte di gioia e magia. Con quel risultato arrivò la semifinale

A cura di Redazione Labaroviola 10 aprile 2021 11:52

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