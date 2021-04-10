La Fiorentina omaggia Mutu sul proprio canale. La doppietta che tinse di viola Eindhoven
Dopo il pareggio a Firenze, Mutu e i suoi sbancarono Eindhoven. Fu una notte di gioia e magia. Con quel risultato arrivò la semifinale
La Fiorentina, ha condiviso sul suo canale ufficiale il video della doppietta di Adrian Mutu in terra olandese. Era il 10 aprile del 2008, la competizione europea era l'Europa League, l'avversario il PSV Eindhoven. Con quella vittoria e con i suoi gol, i viola approdarono in semifinale, dopo il pareggio per 1-1 al Franchi. Per la cronaca le segnature dell'estro gigliato, furono al minuto 38' del primo tempo e al minuto 8' della ripresa.
FONSECA TRA LE IPOTESI PER LA PANCHINA DELLA FIORENTINA: CI SONO ANCHE CONCEIÇÃO, DE ZERBI E GATTUSO
https://www.labaroviola.com/fonseca-ipotesi-panchina-fiorentina/136152/