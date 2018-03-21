Mutu elogia la Juventus: "Mi hanno protetto. Una volta trovai fuori di casa..."

Adrian Mutu, ex attaccante della Juventus, si è raccontato a Telekom Sport: La Juventus ti fa sentire calciatore e professionista a tutti gli effetti. Era il periodo della sospensione e non potevo gio...

Adrian Mutu, ex attaccante della Juventus, si è raccontato a Telekom Sport: La Juventus ti fa sentire calciatore e professionista a tutti gli effetti. Era il periodo della sospensione e non potevo giocare partite ufficiali, ma loro mi hanno protetto: tenuto in forma e mi facevano fare partite vere con Ibrahimovic, Del Piero e Trezeguet. Mi facevano fare un’amichevole a settimana, così non ho mai perso il ritmo. Ricordo un giorno che davanti alla porta di casa mia fu consegnato un mazzo di fiori, pensavo fossero della mia ex moglie, invece erano un ringraziamento da parte della Juve.Ti fanno sentire speciale, ti tutelano."

Ilbianconero.it