22 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:53

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Mutu: “La Fiorentina può ancora sistemare l’annata. Kean deve esplodere, Gud deve essere concreto”

Rassegna Stampa

Mutu: “La Fiorentina può ancora sistemare l’annata. Kean deve esplodere, Gud deve essere concreto”

Redazione

22 Marzo · 09:53

Aggiornamento: 22 Marzo 2026 · 09:53

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"Ho sempre creduto nella salvezza della Fiorentina"

Adrian Mutu ha parlato della sfida tra Fiorentina ed Inter e del momento della squadra di Vanoli a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Fiorentina-Inter, che partita si aspetta? «Una gara molto complicata. La Fiorentina deve dare continuità dopo la vittoria contro la Cremonese, ma contro l’Inter non sarà facile metterli in difficoltà».

La Fiorentina può salvarsi? «Ho sempre creduto nella salvezza, anche nei momenti più difficili. E una stagione complicata, ma tra campionato e Conference può ancora sistemare l’annata».

L’Inter ha già lo scudetto in mano? «Non ancora, ma è molto vicina. Ha una rosa di altissimo livello ed è la squadra più forte della Serie A».

Gudmundsson deve fare di più? «Ha qualità, ma deve dimostrarle con continuità. In una stagione così difficile serve il suo contributo concreto».

È il momento di Kean? «Sì, mi aspetto la sua definitiva esplosione. Le aspettative sono alte, sia alla Fiorentina che in Nazionale».

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