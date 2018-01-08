Vicinissimo al ritorno, poi sfumato, ma che ricordi! Auguri Adrian Mutu, compie 39 anni il Fenomeno.

Buon compleanno e tanti auguri Adrian Mutu! Il fenomeno viola nato l'9 gennaio 1979 in Romania compie oggi 39 anni. Di lui, oltre alla fantastica parentesi a Firenze, ricordiamo il suo recente desider...

Buon compleanno e tanti auguri Adrian Mutu! Il fenomeno viola nato l'9 gennaio 1979 in Romania compie oggi 39 anni. Di lui, oltre alla fantastica parentesi a Firenze, ricordiamo il suo recente desiderio di allenare la Fiorentina in futuro e, soprattutto, l'ipotesi di un clamoroso ritorno da giocatore qualche anno fa, sfumato proprio quando sembrava veramente possibile. Ancora auguri al Fenomeno che tanto ha fatto sognare i tifosi viola.