Mutu è il favorito per diventare il nuovo allenatore della Salernitana, il fenomeno torna in Italia?

La Salernitana va alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Davide Nicola in seguito al pesante ko per 8-2 in casa dell’Atalanta. Come raccolto da GOAL, il favorito per la panchina sembra essere Adrian Mutu, ex attaccante di Parma, Fiorentina e Juventus. Mutu allena attualmente il Rapid Bucarest, al quarto posto nel campionato rumeno e a sette punti di distanza dalla capolista Farul Constanta. Sarebbe però lui il favorito di Iervolino per andare a colmare il vuoto lasciato in panchina dall’esonero di Nicola, reduce da un ciclo di 6 partite senza vittorie. Le altre ipotesi portano ai nomi di Walter Mazzarri, Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici, tutti e tre attualmente senza un incarico.

L’INDISCREZIONE DALLA SERBIA SU JOVIC