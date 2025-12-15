15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mutu: “Alla Dinamo Bucarest serve un attaccante come Dzeko, tanto alla Fiorentina non gioca”

News

Mutu: “Alla Dinamo Bucarest serve un attaccante come Dzeko, tanto alla Fiorentina non gioca”

Redazione

15 Dicembre · 22:58

Aggiornamento: 15 Dicembre 2025 · 22:58

TAG:

Dinamo BucarestDzekoFiorentinaMutu

Condividi:

di

L’ex attaccante viola analizza il mercato del club di Bucarest e indica proprio nel bosniaco il centravanti ideale per puntare al titolo

Adrian Mutu torna a far sentire la sua voce e lo fa parlando della Dinamo Bucarest, club in cui ha mosso i primi passi della sua carriera tra il 1998 e il 2000. L’ex attaccante della Fiorentina ha commentato le ambizioni della squadra rumena, sottolineando come, per puntare realmente al titolo nazionale, serva un attaccante di spessore superiore.

Mutu ha espresso dubbi sulle scelte attuali della dirigenza, soffermandosi in particolare su Blănuță, profilo accostato al club: “Penso che Blănuță sia un buon giocatore, ma non uno da titolo. La Dinamo ha bisogno di un super attaccante se vuole vincere il titolo”. L’ex viola ha poi rincarato la dose, escludendo che Blănuță possa rappresentare la soluzione giusta per le ambizioni del club: “Non credo che Blănuță possa aiutare, non è il tipo di giocatore di cui la Dinamo ha bisogno. È un attaccante modesto, niente di speciale”. Da qui il suggerimento forte e diretto: “Quindi, visto come sta giocando, sarebbe meglio per la Dinamo prendere Dzeko, perché lo stanno ancora tenendo inutilmente alla Fiorentina”.

Un riferimento chiaro al poco spazio trovato dall’attaccante bosniaco in maglia viola, situazione che secondo Mutu potrebbe trasformarsi in un’opportunità ideale per la Dinamo Bucarest. [Foto gsp.ro]

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio