Mutu: “Alla Dinamo Bucarest serve un attaccante come Dzeko, tanto alla Fiorentina non gioca”

Adrian Mutu torna a far sentire la sua voce e lo fa parlando della Dinamo Bucarest, club in cui ha mosso i primi passi della sua carriera tra il 1998 e il 2000. L’ex attaccante della Fiorentina ha commentato le ambizioni della squadra rumena, sottolineando come, per puntare realmente al titolo nazionale, serva un attaccante di spessore superiore.

Mutu ha espresso dubbi sulle scelte attuali della dirigenza, soffermandosi in particolare su Blănuță, profilo accostato al club: “Penso che Blănuță sia un buon giocatore, ma non uno da titolo. La Dinamo ha bisogno di un super attaccante se vuole vincere il titolo”. L’ex viola ha poi rincarato la dose, escludendo che Blănuță possa rappresentare la soluzione giusta per le ambizioni del club: “Non credo che Blănuță possa aiutare, non è il tipo di giocatore di cui la Dinamo ha bisogno. È un attaccante modesto, niente di speciale”. Da qui il suggerimento forte e diretto: “Quindi, visto come sta giocando, sarebbe meglio per la Dinamo prendere Dzeko, perché lo stanno ancora tenendo inutilmente alla Fiorentina”.

Un riferimento chiaro al poco spazio trovato dall’attaccante bosniaco in maglia viola, situazione che secondo Mutu potrebbe trasformarsi in un’opportunità ideale per la Dinamo Bucarest. [Foto gsp.ro]