Amichevoli di dicembre, la Fiorentina affronterà Mutu, amichevole contro il suo Rapid Bucarest
Il programma delle amichevoli della Fiorentina comprende anche la sfida alla squadra dell'ex viola Adrian Mutu
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2022 12:53
Secondo quanto riportato dal giornalista rumeno Emanuel Roşu, oltre all'amichevole del 21 dicembre con il Lugano, la Fiorentina dovrebbe affrontare anche il Rapid Bucarest. Una sfida dal grandissimo amarcord, perchè il tecnico della squadra rumena è proprio quell'Adrian Mutu che ha incantato per anni con la maglia della squadra viola.
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