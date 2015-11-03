Notizie Amichevoli Fiorentina Fiorentina

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Amichevoli di dicembre, la Fiorentina affronterà Mutu, amichevole contro il suo Rapid Bucarest

21 novembre 2022 12:53

Comunicato ufficiale: sabato amichevole anticipata alle 14.30 contro il Fortuna

02 agosto 2018 14:57

La Fiorentina sarà a riposo dopo il ritiro di Moena fino a mercoledì. Poi preparazione per le amichevoli

23 luglio 2018 09:19

Senza EL questo è il programma della Fiorentina: tra 7 giorni quadrangolare a Duisburg poi...

21 luglio 2018 12:16

Malusci: “La Fiorentina va fatta lavorare serena, il gioco però non convince."

07 ottobre 2017 13:38

I PIU' ED I MENO DI FIORENTINA-TRENTINO TEAM. HAGI CRESCIUTO, REBIC CONFUSIONARIO, BADELJ E CRISTOFORO....

15 luglio 2017 19:38

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