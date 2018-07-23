La Fiorentina sarà a riposo dopo il ritiro di Moena fino a mercoledì. Poi preparazione per le amichevoli
La squadra di Mister Pioli dopo le due settimane di ritiro a Moena riposerà fino a mercoledì. A metà settimana dunque riprenderà regolarmente la preparazione in vista soprattutto del campionato ma anc...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 09:19
La squadra di Mister Pioli dopo le due settimane di ritiro a Moena riposerà fino a mercoledì. A metà settimana dunque riprenderà regolarmente la preparazione in vista soprattutto del campionato ma anche per le amichevoli che la Fiorentina dovrà affrontare tra Germania ed Olanda. (CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA)