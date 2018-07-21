Senza EL questo è il programma della Fiorentina: tra 7 giorni quadrangolare a Duisburg poi...

Senza l'Europa League dunque la Fiorentina affronterà tante amichevoli. Test dove Pioli valuterà bene la squadra in vista dell'inizio del campionato. Domenica sarà l'ultimo giorno a Moena, poi la squa...

Senza l'Europa League dunque la Fiorentina affronterà tante amichevoli. Test dove Pioli valuterà bene la squadra in vista dell'inizio del campionato. Domenica sarà l'ultimo giorno a Moena, poi la squadra si trasferirà in Germania nei pressi di Duisburg dove il 28 Luglio parteciperà ad un quadrangolare con: Fulham, Duisburg e A. Bilbao. Il 1 Agosto trasferimento in Olanda per un'altra partita. Poi il 4 ritorno in Germania a Dusseldorf contro il Fortuna. Il 5 a Magonza contro il Mainz e poi, dopo un breve ritorno in Italia, si ripartirà alla volta della Germania per affrontare lo Schalke 04 l'11 di Agosto.

Fonte: La Nazione.