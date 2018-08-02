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Comunicato ufficiale: sabato amichevole anticipata alle 14.30 contro il Fortuna

ACF Fiorentina informa che la partita amichevole di sabato 4 agosto, che si disputerà al Finger Broich Stadium di Dusseldorf, contro la squadra di casa del Fortuna, è stata anticipata alle 14:30.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2018 14:57
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ACF Fiorentina informa che la partita amichevole di sabato 4 agosto, che si disputerà al Finger Broich Stadium di Dusseldorf, contro la squadra di casa del Fortuna, è stata anticipata alle 14:30.

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