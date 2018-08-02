Comunicato ufficiale: sabato amichevole anticipata alle 14.30 contro il Fortuna
ACF Fiorentina informa che la partita amichevole di sabato 4 agosto, che si disputerà al Finger Broich Stadium di Dusseldorf, contro la squadra di casa del Fortuna, è stata anticipata alle 14:30.
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2018 14:57
ACF Fiorentina informa che la partita amichevole di sabato 4 agosto, che si disputerà al Finger Broich Stadium di Dusseldorf, contro la squadra di casa del Fortuna, è stata anticipata alle 14:30.