FOTO: Nostalgia viola, Frey e Mutu in vacanza insieme nel mare francese
Seba Frey ha postato direttamente sul suo profilo Instagram, la foto scattata in un ristorante a Cannes nella Costa Azzurra con la famiglia di Adrian Mutu. La foto subito molto bella ha fatto scattare...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2018 12:45
Seba Frey ha postato direttamente sul suo profilo Instagram, la foto scattata in un ristorante a Cannes nella Costa Azzurra con la famiglia di Adrian Mutu. La foto subito molto bella ha fatto scattare la nostalgia nei cuori dei tifosi viola che in massa l'hanno commentata.
Ecco la foto in questione: