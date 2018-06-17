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FOTO: Nostalgia viola, Frey e Mutu in vacanza insieme nel mare francese

Seba Frey ha postato direttamente sul suo profilo Instagram, la foto scattata in un ristorante a Cannes nella Costa Azzurra con la famiglia di Adrian Mutu. La foto subito molto bella ha fatto scattare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2018 12:45
FOTO: Nostalgia viola, Frey e Mutu in vacanza insieme nel mare francese -
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Seba Frey ha postato direttamente sul suo profilo Instagram, la foto scattata in un ristorante a Cannes nella Costa Azzurra con la famiglia di Adrian Mutu. La foto subito molto bella ha fatto scattare la nostalgia nei cuori dei tifosi viola che in massa l'hanno commentata.

Ecco la foto in questione:

FOTO: Nostalgia viola, Frey e Mutu in vacanza insieme nel mare francese

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