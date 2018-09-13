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Mutu: "Io uno dei migliori della storia viola con Batistuta. Real Madrid? Racconto com'è andata..."

A Przeglad Sportowy Adrian Mutu ha parlato anche di Fiorentina:"Ho amato tanto la Fiorentina e la amo ancora. Credo di essere diventato uno dei migliori attaccanti della storia viola con Batistuta. Re...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 09:54
Mutu: "Io uno dei migliori della storia viola con Batistuta. Real Madrid? Racconto com'è andata..." -
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Przeglad Sportowy Adrian Mutu ha parlato anche di Fiorentina:

"Ho amato tanto la Fiorentina e la amo ancora. Credo di essere diventato uno dei migliori attaccanti della storia viola con Batistuta. Real Madrid? Il mio procuratore mi disse che erano interessati a me, ma a Firenze stavo benissimo. Errori? Ne ho fatti tanti nella mia carriera e se potessi tornare indietro li cambierei. Vorrei diventare un grande allenatore come Sarri o Conte".

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