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Mutu su Man: "Sarebbe degno di giocare nella Fiorentina. Ha bisogno di una squadra più forte per esprimere il talento che ha"

Intervenuto durante il programma DON MUTU, Adrian Mutu, ha voluto dire la sua riguardo la situazione Dennis Man, attaccante rumeno del Parma molto stimato dallo stesso Mutu: “Penso che Man sia un gioc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2025 23:30
Mutu su Man: "Sarebbe degno di giocare nella Fiorentina. Ha bisogno di una squadra più forte per esprimere il talento che ha" -
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Intervenuto durante il programma DON MUTUAdrian Mutu, ha voluto dire la sua riguardo la situazione Dennis Man, attaccante rumeno del Parma molto stimato dallo stesso Mutu: “Penso che Man sia un giocatore degno della Fiorentina. È un giocatore che si è adattato molto bene a ciò che rappresenta l’Italia e la Serie A. Forse ha anche bisogno di una squadra più forte del Parma, in questo momento, per esprimere il talento cristallino che ha”.

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