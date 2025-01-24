Mutu su Man: "Sarebbe degno di giocare nella Fiorentina. Ha bisogno di una squadra più forte per esprimere il talento che ha"

Intervenuto durante il programma DON MUTU, Adrian Mutu, ha voluto dire la sua riguardo la situazione Dennis Man, attaccante rumeno del Parma molto stimato dallo stesso Mutu: “Penso che Man sia un gioc...

Intervenuto durante il programma DON MUTU, Adrian Mutu, ha voluto dire la sua riguardo la situazione Dennis Man, attaccante rumeno del Parma molto stimato dallo stesso Mutu: “Penso che Man sia un giocatore degno della Fiorentina. È un giocatore che si è adattato molto bene a ciò che rappresenta l’Italia e la Serie A. Forse ha anche bisogno di una squadra più forte del Parma, in questo momento, per esprimere il talento cristallino che ha”.