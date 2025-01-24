L'allenatore del Brentford Thomas Frank accoglie Kayode: "Ottimo acquisto per noi. E' un grandissimo talento che può solo migliorare"

Thomas Frank, il mister del Brentford, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese per commentare l’ufficialità del terzino destro ex Fiorentina Michael Kayode: “Apprezzo molto le qualità di Kayod...

Thomas Frank, il mister del Brentford, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese per commentare l’ufficialità del terzino destro ex Fiorentina Michael Kayode: “Apprezzo molto le qualità di Kayode, sono entusiasta che la trattativa tra i due club sia arrivata al termine. E' sicuramente un ottimo acquisto per la nostra squadra e mi permette di avere qualche opzione in più durante la gara. Stiamo parlando di un giocatore giovane, che deve ancora crescere, tuttavia ha un grandissimo talento. Lavora con molta attenzione da un punto di vista difensivo e fisico. Il nostro compito sarà farlo sentire parte integrante del gruppo fin da subito, e se tornerà a livelli alti, sicuramente avrà opportunità di giocare fin da subito”.

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