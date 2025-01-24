Ricordate Felipe Melo? L'ex Fiorentina ha deciso di dire addio al calcio giocato a 41 anni

Attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social, l’ex Fiorentina, Juventus e Inter Felipe Melo ha annunciato l’addio al calcio giocato. Il centrocampista brasiliano appende gli scarpini al c...

Attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social, l’ex Fiorentina, Juventus e Inter Felipe Melo ha annunciato l’addio al calcio giocato. Il centrocampista brasiliano appende gli scarpini al chiodo dopo l’esperienza al Fluminense, in patria: “Oggi chiudo uno dei capitoli più importanti della mia vita: la mia carriera da calciatore. Sono stati anni incredibili, pieni di battaglie e conquiste, ma soprattutto anni in cui ho visto il piano di Dio realizzarsi in ogni passo che ho compiuto. Tutto ciò che ho vissuto, ogni momento, è stato guidato dalla Sua mano, e sono eternamente grato per il privilegio di aver fatto ciò che amo.

La mia forza è sempre venuta dalla fede, dall’amore e dalla misericordia di Dio. Nei momenti più difficili, Lui è stato con me, mi ha sollevato, e nei momenti di gloria, mi ha ricordato di essere grato.

Ringrazio tutti i club in cui ho avuto il piacere di giocare, i tifosi, che sono stati il carburante del mio cammino, i miei compagni di squadra, tutte le persone che hanno segnato questa avventura e la mia famiglia, che ha sempre creduto in me. Ma, sopra ogni cosa, ringrazio Dio, che mi ha dato il talento, il coraggio e l’opportunità di vivere tutto questo.

Ora mi affaccio con fiducia al prossimo capitolo, perché so che Lui continuerà a guidarmi. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questa storia. Grazie, Gesù, per essere unico e sufficiente nella mia vita. Non smettete mai di sognare in grande, di profetizzare con convinzione e di agire, perché Lui realizza!”.

PEDULLÁ: “MAN IN STAND-BY, LA FIORENTINA LAVORA SU ALTRI NOMI. BIRAGHI? VEDIAMO DOPO LA LAZIO”

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