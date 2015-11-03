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Notizie Felipe Melo Fiorentina

Felipe Melo punge ancora la Juventus: esultanza sfrenata sui propri social dopo il 3-2 dell'Allianz

26 febbraio 2026 14:54

Felipe Melo festeggia la disfatta della Juve col Galatasaray e conta fino a cinque su Instagram

17 febbraio 2026 23:47

Felipe Melo: "A Firenze mi odiano dopo il passaggio alla Juve, ma mi costrinsero ad accettare."

12 febbraio 2026 12:13

Felipe Melo: “Corvino mi disse 'O vai a Torino, o vai a Torino'. Firenze mi contestò parecchio"

11 settembre 2025 09:31

Felipe Melo: "Non sarei mai andato via da Firenze, sono stato costretto ad accettare la Juventus"

30 giugno 2025 13:24

Felipe Melo rivela: "Quando giocavo nella Juventus Buffon scommetteva sulla serie B brasiliana"

18 aprile 2025 13:37

Felipe Melo: "Oggi non lascerei mai Firenze per la Juve, la gente mi amava ed io amavo i fiorentini"

12 marzo 2025 23:08

Felipe Melo: "Piansi di gioia quando mi chiamò la Fiorentina. Sono dovuto andare alla Juve per forza"

03 febbraio 2025 14:20

Ricordate Felipe Melo? L'ex Fiorentina ha deciso di dire addio al calcio giocato a 41 anni

24 gennaio 2025 16:45

Felipe Melo: “Amo la Fiorentina, fui costretto ad andare alla Juve. Mutu mi distrusse un finto Rolex”

25 ottobre 2024 09:33

Felipe Melo dice stop al calcio giocato a 41 anni: si ritirerà dopo il Mondiale per Club col Fluminense

11 ottobre 2024 14:20

Felipe Melo altra follia, minaccia un 15enne perché tifa Botafogo e viene denunciato dalla madre

26 settembre 2024 22:33

Brasile, Felipe Melo perde le staffe e aggredisce un addetto stampa: per lui maxi squalifica e denuncia

17 giugno 2024 16:30

F.Melo: "Dani Alves? ho una figlia di 15 anni, ci fosse stata lei di mezzo non sarei qui"

27 marzo 2024 22:01

Felipe Melo: "Prandelli alla Fiorentina grande uomo e allenatore, ha fatto differenza nella mia carriera"

17 novembre 2023 19:14

Felipe Melo: "Sono interista fin da bambino. Rispetto la Juventus, ma la Fiorentina la amo davvero"

12 ottobre 2023 16:20

Felipe Melo: "Porto la Juventus nel cuore ma domenica tiferò Fiorentina. Io ero più forte di Amrabat"

09 febbraio 2023 16:31

Cecchi vendicativo: "Da Melo, a Chiesa e Vlahovic, chi tradisce la Fiorentina viene maledetto"

14 dicembre 2022 11:39

L'ex viola Felipe Melo accerchiato dai tifosi della Fluiminense. Botte e attimi di terrore in aeroporto

19 marzo 2022 14:00

Esordio di Pulgar al Galatasaray, in Turchia non hanno dubbi: "Sembra Felipe Melo, forte come lui"

07 febbraio 2022 15:25

Felipe Melo contro Chiellini: "Rivela quello che succede negli spogliatoi. Non gli offrirei più la cena"

15 gennaio 2021 13:32

VIDEO, Felipe Melo guarda Juventus - Fiorentina ed esclama: "Tre a zero e casa, Forza Viola"

23 dicembre 2020 23:28

TMW, la viola ha sondato il nuovo "Felipe Melo" del Palmeiras in Brasile

17 novembre 2020 15:07

Frey contro Chiellini: "Non è corretto non dire in faccia ad un compagno quello che pensi e poi scriverlo sul libro"

19 maggio 2020 22:47

Felipe Melo: "Non sono andato alla Fiorentina solo per i calci che davo, ho anche qualità"

16 maggio 2020 13:14

Felipe Melo: "Devo tutto alla Fiorentina. Chiellini? Ora ho 30mila followers in più. Corvino mi costrinse a partire.."

13 maggio 2020 20:07

Toni: "Chiellini contro Melo e Balotelli? Non è bello scriverlo sui libri e non dirlo mai in faccia"

10 maggio 2020 00:35

Felipe Melo: "Chiellini? Se la fa sempre addosso, è furioso per gli schiaffi in Champions"

09 maggio 2020 15:29

Felipe Melo: "Ibrahimovic mi chiama "animale" da quando gli feci un fallo in un Fiorentina-Inter"

21 aprile 2020 21:39

Felipe Melo: "Volevo andare all'Inter ma la Fiorentina mi mandò alla Juve, ora tutti sanno qual è la verità"

04 aprile 2020 12:41

Sky, Felipe Melo giocatore più violento del 2018. Il dettaglio...

25 dicembre 2018 21:22

Felipe Melo: "A Firenze battere la Juve vale uno Scudetto, i bianconeri dovranno stare attenti"

01 dicembre 2018 12:31

Ex viola: Felipe Melo infrange il record di ammonizioni in una stagione, è già a quota 23

01 ottobre 2018 20:20

Felipe Melo attacca l'allenatore del Palmeiras su WhatsApp e poi si scusa: "Ero ubriaco"

02 agosto 2017 13:08

Felipe Melo: "Mando un bacione ai tifosi della Fiorentina, i tifosi viola mi sono rimasti nel cuore"

07 giugno 2017 17:14

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