Notizie Felipe Melo Fiorentina

Felipe Melo punge ancora la Juventus: esultanza sfrenata sui propri social dopo il 3-2 dell'Allianz
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Felipe Melo festeggia la disfatta della Juve col Galatasaray e conta fino a cinque su Instagram
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Felipe Melo: "A Firenze mi odiano dopo il passaggio alla Juve, ma mi costrinsero ad accettare."
12 febbraio 2026 12:13
Felipe Melo: “Corvino mi disse 'O vai a Torino, o vai a Torino'. Firenze mi contestò parecchio"
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Felipe Melo: "Non sarei mai andato via da Firenze, sono stato costretto ad accettare la Juventus"
30 giugno 2025 13:24
Felipe Melo rivela: "Quando giocavo nella Juventus Buffon scommetteva sulla serie B brasiliana"
18 aprile 2025 13:37
Felipe Melo: "Oggi non lascerei mai Firenze per la Juve, la gente mi amava ed io amavo i fiorentini"
12 marzo 2025 23:08
Felipe Melo: "Piansi di gioia quando mi chiamò la Fiorentina. Sono dovuto andare alla Juve per forza"
03 febbraio 2025 14:20
Ricordate Felipe Melo? L'ex Fiorentina ha deciso di dire addio al calcio giocato a 41 anni
24 gennaio 2025 16:45
Felipe Melo: “Amo la Fiorentina, fui costretto ad andare alla Juve. Mutu mi distrusse un finto Rolex”
25 ottobre 2024 09:33
Felipe Melo dice stop al calcio giocato a 41 anni: si ritirerà dopo il Mondiale per Club col Fluminense
11 ottobre 2024 14:20
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Felipe Melo: "Prandelli alla Fiorentina grande uomo e allenatore, ha fatto differenza nella mia carriera"
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Felipe Melo: "Sono interista fin da bambino. Rispetto la Juventus, ma la Fiorentina la amo davvero"
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Felipe Melo: "Porto la Juventus nel cuore ma domenica tiferò Fiorentina. Io ero più forte di Amrabat"
09 febbraio 2023 16:31
Cecchi vendicativo: "Da Melo, a Chiesa e Vlahovic, chi tradisce la Fiorentina viene maledetto"
14 dicembre 2022 11:39
L'ex viola Felipe Melo accerchiato dai tifosi della Fluiminense. Botte e attimi di terrore in aeroporto
19 marzo 2022 14:00
Esordio di Pulgar al Galatasaray, in Turchia non hanno dubbi: "Sembra Felipe Melo, forte come lui"
07 febbraio 2022 15:25
Felipe Melo contro Chiellini: "Rivela quello che succede negli spogliatoi. Non gli offrirei più la cena"
15 gennaio 2021 13:32
VIDEO, Felipe Melo guarda Juventus - Fiorentina ed esclama: "Tre a zero e casa, Forza Viola"
23 dicembre 2020 23:28
TMW, la viola ha sondato il nuovo "Felipe Melo" del Palmeiras in Brasile
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Frey contro Chiellini: "Non è corretto non dire in faccia ad un compagno quello che pensi e poi scriverlo sul libro"
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Felipe Melo: "Non sono andato alla Fiorentina solo per i calci che davo, ho anche qualità"
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Felipe Melo: "Devo tutto alla Fiorentina. Chiellini? Ora ho 30mila followers in più. Corvino mi costrinse a partire.."
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Toni: "Chiellini contro Melo e Balotelli? Non è bello scriverlo sui libri e non dirlo mai in faccia"
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Felipe Melo: "Chiellini? Se la fa sempre addosso, è furioso per gli schiaffi in Champions"
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Felipe Melo: "Ibrahimovic mi chiama "animale" da quando gli feci un fallo in un Fiorentina-Inter"
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Felipe Melo: "Volevo andare all'Inter ma la Fiorentina mi mandò alla Juve, ora tutti sanno qual è la verità"
04 aprile 2020 12:41
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Felipe Melo: "A Firenze battere la Juve vale uno Scudetto, i bianconeri dovranno stare attenti"
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Ex viola: Felipe Melo infrange il record di ammonizioni in una stagione, è già a quota 23
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02 agosto 2017 13:08
Felipe Melo: "Mando un bacione ai tifosi della Fiorentina, i tifosi viola mi sono rimasti nel cuore"
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