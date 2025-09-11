11 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:21

Rassegna Stampa

Felipe Melo: “Corvino mi disse ‘O vai a Torino, o vai a Torino’. Firenze mi contestò parecchio”

Redazione

11 Settembre · 09:31

Aggiornamento: 11 Settembre 2025 · 09:31

TAG:

Felipe MeloFiorentinajuve

di

Felipe Melo racconta il retroscena del suo passaggio alla Juve

L’ex Fiorentina Felipe Melo è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: “L’Italia mi è rimasta nel cuore. Vedo sempre le partite, mi tengo informato, prendo appunti e studio. Se l’Inter mi voleva già nel 2009? Sì, ma Corvino mi disse “o vai a Torino o vai a Torino. Non hai altre scelte”. I bianconeri pagarono la clausola di 25 milioni e infilarono Marchionni nella trattativa. Firenze non la prese bene, mi contestò parecchio: lì è nata la mia prima figlia, ho amato il Franchi e la città come non mai. Se devo scegliere le due squadre italiane a cui tengo di più dico la Viola e, ovviamente, l’Inter”.

