Felipe Melo dice stop al calcio giocato a 41 anni: si ritirerà dopo il Mondiale per Club col Fluminense

Con un video sul proprio account Instagram, Felipe Melo ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 41 anni. Il giocatore, passato in Italia da Fiorentina, Juventus e Inter, ha inoltre sottolineato c...

Con un video sul proprio account Instagram, Felipe Melo ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 41 anni. Il giocatore, passato in Italia da Fiorentina, Juventus e Inter, ha inoltre sottolineato che lascerà il pallone dopo il Mondiale per Club che disputerà col Fluminense, suo club attuale, e che si giocherà negli Stati Uniti la prossima estate.

Attualmente al Fluminense, il centrocampista arrivò in Italia nella Fiorentina nel 2008 dall'Almeria. In viola buone prestazioni che lo portarono alla cessione alla Juventus per la cifra di 25 milioni di euro. Doveva essere un colpaccio per ii bianconeri, fu un flop. Passato poi al Galatasaray e all'Inter, per tornare poi in Brasile a vestire le maglie di Palmeiras e Fluminense.

GUDMUNDSSON ASSOLTO PERCHÉ LE SUE DICHIARAZIONI SULL’ACCADUTO SONO STATE CHIARE E CREDIBILI

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