Sky, Felipe Melo giocatore più violento del 2018. Il dettaglio...

37 presenze stagionali tra Brasileirao e Copa Libertadores: 2 gol, un assist, ma soprattutto 19 cartellini gialli e uno rosso. È il curriculum annuale di Felipe Melo, fresco campione del Brasile con i...

37 presenze stagionali tra Brasileirao e Copa Libertadores: 2 gol, un assist, ma soprattutto 19 cartellini gialli e uno rosso. È il curriculum annuale di Felipe Melo, fresco campione del Brasile con il suo Palmeiras. L'ex giocatore di Juve e Inter è stato uno dei perni fondamentali della squadra di Felipe Scolari, vincitrice del campionato per la seconda volta negli ultimi tre anni, ma non ha certamente cambiato il suo carattere irruento e aggressivo in campo. Un atteggiamento spesso oltre le righe che gli è valso un particolare premio, quello di giocatore più violento del 2018. Non una novità per il centrocampista verdeoro, anzi una spiacevole conferma di quanto già accaduto lo scorso anno. Felipe Melo ha ricevuto il 51.8% dei voti nel sondaggio promosso dall'azienda brasiliana UOL, arrivato alla settima edizione, la quale ha raccolto la preferenza di 106 giocatori, protagonisti con le maglie di Atletico Mineiro, Botafogo, Ceara, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Gremio, Internacional, Palmeiras, Santos, San Paolo e Vasco da Gama. I calciatori hanno risposto in forma anonima a 21 domande su vari argomenti, anche extracalcistici: dalle abitudini sociali all'influenza della politica brasiliana sullo sport. Oltre la metà di loro ha scelto il mediano classe '83 come giocatore più violento di quest'anno solare, memori forse dell'entrataccia effettuata in Libertadores, contro il Cerro Porteño, e che gli è costata l'espulsione diretta e la successiva squalifica per due giornate. Il giocatore del Palmeiras ha preceduto in classifica Fagner (11.3%), difensore del Corinthians, mentre l'ultimo gradino del podio lo ha occupato Edilson (5.6%), terzino del Cruzeiro.

Fonte: Sky Sport