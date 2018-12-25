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(VIDEO): Scherzo a Natale, piccolo tifoso del Torino in lacrime per il regalo juventino

Un piccolo tifoso granata oggi ha dovuto subire un brutto scherzo dai suoi familiari: aprendo uno dei suoi regali natalizi si è imbattuto in un tragicomico errore... La maglia della Juventus!CLICCA QU...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 dicembre 2018 21:56
(VIDEO): Scherzo a Natale, piccolo tifoso del Torino in lacrime per il regalo juventino -
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Un piccolo tifoso granata oggi ha dovuto subire un brutto scherzo dai suoi familiari: aprendo uno dei suoi regali natalizi si è imbattuto in un tragicomico errore... La maglia della Juventus!

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Fonte video: pagina Facebook “Il regno del Toro”

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