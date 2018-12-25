(VIDEO): Scherzo a Natale, piccolo tifoso del Torino in lacrime per il regalo juventino
Un piccolo tifoso granata oggi ha dovuto subire un brutto scherzo dai suoi familiari: aprendo uno dei suoi regali natalizi si è imbattuto in un tragicomico errore... La maglia della Juventus!CLICCA QU...
A cura di Redazione Labaroviola
25 dicembre 2018 21:56
Un piccolo tifoso granata oggi ha dovuto subire un brutto scherzo dai suoi familiari: aprendo uno dei suoi regali natalizi si è imbattuto in un tragicomico errore... La maglia della Juventus!
Fonte video: pagina Facebook “Il regno del Toro”