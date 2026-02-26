Felipe Melo punge ancora la Juventus: esultanza sfrenata sui propri social dopo il 3-2 dell’Allianz

Nonostante la vittoria per 3-2 nella gara di ritorno, il totale di 5-7 ha condannato la Juventus all’uscita dalla UEFA Champions League, scatenando le reazioni social di tifosi e addetti ai lavori. Tra queste, immancabile, quella di Felipe Melo.

L’ex non aveva mai nascosto da che parte avrebbe tifato. Già la scorsa settimana, dopo il 5-2 rifilato dal Galatasaray ai bianconeri, si era mostrato in un video mentre faceva il gesto del “cinque” con la mano, chiaro riferimento al punteggio e sfottò diretto alla Vecchia Signora.

La storia si è ripetuta. Questa volta, nelle immagini condivise, Melo ride gioiosamente mentre sullo sfondo della tv scorrono scene della gara giocata all’Allianz Stadium: un sorriso largo e tanta felicità.