In una diretta con La Gazzetta dello Sport ecco alcune dichiarazioni di Felipe Melo: “Prandelli per la mia crescita è stato molto importante. A livello d’esperienza alla Fiorentina ne ho fatta tantissima ma non ho vinto nulla. Se avessi vinto qualcosa con Inter, Juve o Fiorentina avrei fatto cose importanti, ma ho disputato buone stagioni in Italia. La Fiorentina è stata la mia prima squadra italiana, resterà sempre nel mio cuore. Quando andai via non volevo andare alla Juve ma all’Inter di Mourinho. Ero comunque contento della destinazione bianconera ma mi indicò la Fiorentina di andare lì. L’Italia mi manca, vorrei tornare a Firenze, ora tutti sanno che non ho scelto io la Juventus. Quando sono tornato al Franchi mi hanno urlato di tutto contro ma sono molto legato ai viola perchè i tifosi sono molto caldi, aiutano la squadra. Commisso? Non so che dire ma in Toscana ci tornerò”