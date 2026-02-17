18 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 01:42

Felipe Melo festeggia la disfatta della Juve col Galatasaray e conta fino a cinque su Instagram

17 Febbraio · 23:47

Aggiornamento: 18 Febbraio 2026 · 00:57

L’ex Fiorentina esulta sui social dopo il 5-2 subito dalla Juve in Turchia e riaccende la tensioni con l'ambiente bianconero

La sconfitta della Juventus in casa del Galatasaray costa ai bianconeri diversi sfottò dei tifosi avversari. Ma anche di qualche insospettabile, come Felipe Melo. Solo pochi giorni fa l’ex centrocampista brasiliano aveva ricucito in parte il rapporto con i colori bianconeri. Difficile che avvenga in futuro.

Il brasiliano, ex sia della Juve che del Galatasaray, si è infatti divertito sui social, questa sera. In particolare, in alcune stories pubblicate su Instagram, ha contato fino a 5, come i gol segnati dalla squadra turca alla formazione allenata da Luciano Spalletti.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

